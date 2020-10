Facebook prepara misure in caso di disordini per le elezioni

(WSC) NEW YORK – Secondo un articolo esclusivo apparso sul Wall Street Journal il social network più diffuso del mondo sta preparando misure di emergenza, che originariamente erano state progettate per i paesi in cui deve essere affrontato uno scenario di spargimenti di sangue dovuto a persecuzioni etniche oppure disordini politici di massa.

I provvedimenti allo studio di Facebook includono il rallentamento della diffusione di contenuti virali e l’abbassamento della barra per sopprimere i messaggi potenzialmente infiammatori.