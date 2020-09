Facebook e Twitter: la Russia sta già cercando di manipolare le elezioni Usa

(WSC) NEW YORK – Facebook e Twitter hanno fatto sapere che la Russia sta cercando di utilizzare le loro piattaforme social per diffondere disinformazione.

In vista della campagna presidenziale degli Stati Uniti, la stessa rete russa che ha preso di mira la corsa alla Casa Bianca del 2016 è di nuovo attiva e funzionante, hanno affermato quasi congiuntamente le due piattaforme Internet, che in passato sono state oggetto di intense critiche per la loro incapacità di agire rapidamente nelle elezioni del 2016.

Il Wall Street Journal ha scritto che Facebook ha vietato gli account collegati alla russa Internet Research Agency, che era stata incriminata nel 2018 dalle autorità federali americane con l’accusa di interferenze con la campagna elettorale.

Le due società, Facebook e Twitter, hanno affermato di aver agito dopo che l’FBI le ha avvertite che l’Internet Research Agency aveva creato ampie e nuove reti di account falsi.

Questa è la prima indicazione pubblica da parte degli Stati Uniti che la Russia sta ancora cercando di influenzare le elezioni presidenziali del 3 novembre che vedono contrapposti il presidente repubblicano in carica Donald Trump e lo sfidante Joe Biden.