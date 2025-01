Esplode Tesla al Trump Hotel di Las Vegas, un morto. Terrorismo? VIDEO

L’esplosione ha innescato un incendio davanti all’edificio, che nel frattempo è stato domato. L’autista si è fermato nell’area parcheggiatori dell’hotel dove poi il veicolo è esploso. L’autista è morto e, finora, è l’unica vittima. Sette passanti hanno riportato ferite lievi, hanno detto le autorità. Secondo un funzionario, l’auto aveva a bordo alcuni mortai del genere per i fuochi d’artificio.

Il presidente USA, Joe Biden, ha presieduto una call oggi con il suo team per la sicurezza interna per discutere gli ultimi sviluppi nelle indagini sull’attacco a New Orleans.

Lo rende noto la Casa Bianca, aggiungendo che il presidente è stato informato sull’incendio e l’esplosione vicino al Trump International Hotel di Las Vegas e ha ordinato al suo team di offrire qualsiasi assistenza federale necessaria.

La dichiarazione di Musk

“L’intero senior team di Tesla sta indagando su questa questione in questo momento. Pubblicheremo altre informazioni non appena scopriremo qualcosa. Non abbiamo mai visto niente del genere”, aveva scritto Elon Musk su X appena diffusa la notizia dell’esplosione di una Tesla Cybertruck davanti al Trump Hotel di Las Vegas. Post al quale aveva poi fatto seguito un chiarimento: “Abbiamo ora la conferma che l’esplosione è stata causata da fuochi d’artificio di grandi dimensioni e/o da una bomba trasportata nel cassone del Cybertruck noleggiato e non è collegata al veicolo stesso. Al momento dell’esplosione, tutti i dati telemetrici del veicolo erano positivi”.