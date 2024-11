Era così ovvio: primi litigi tra Trump e Musk

Elon Musk, il miliardario di Tesla e SpaceX che è diventato il “primo amico” e gran ‘consigliori’ del presidente eletto Donald Trump, sta facendo pubblicamente pressione su Trump, mostrando quindi divergenze con il capo, sulla politica economica e in particolare su una nomina chiave della futura amministrazione americana.

In un post su X, il social network che possiede e gestisce, Musk ha elogiato la decisione di un leader straniero di tagliare le tariffe, proprio quelle stesse tasse sull’import che Trump vuole aumentare al livello più alto in un secolo.

Diverse ore dopo, Musk ha pubblicato che Howard Lutnick, co-presidente della transizione di Trump, sarebbe una scelta migliore per la poszione di Segretario al Tesoro rispetto a Scott Bessent, responsabile di un hedge fund, preferito da Trump.

“La mia opinione, per quel che vale, è che Bessent sia una scelta di business as usual, mentre @howardlutnick in realtà attuerà un cambiamento”, è il post pubblicato Musk su X. “L’abituale modo di condurre gli affari sta portando l’America alla bancarotta, quindi dobbiamo cambiare in un modo o nell’altro”.

Musk ha incoraggiato anche i suoi quasi 205 milioni di follower a dare il loro parere.

L’appoggio di Musk a Lutnick probabilmente esacerberà la sostanziale confusione e persino la paura che comincia a circolare nell’inner circle di Trump sul ruolo centrale che Musk sembra già svolgere nelle decisioni politiche e sulla scelta del personale per la nuova amministrazione.

Gli alleati del presidente erano grati di aver avuto il sostegno finanziario e politico di Musk durante la campagna elettorale, ma la sua crescente influenza ha irritato alcuni dei sostenitori di Trump, secondo quanto raccontano i media americani. Diverse persone nella cerchia di Trump hanno espresso stupore per il fatto che Musk avrebbe pubblicamente spinto per la sua scelta per un ruolo economico cruciale mentre il presidente eletto stava ancora ‘soppesando’ la sua decisione.

“La gente non è felice”, ha detto una persona in contatto con i funzionari della campagna, parlando a condizione dell’anonimato, le ultime dichiarazioni suggeriscono che Musk sta agendo come un “co-presidente” e potenzialmente oltrepassa i compiti del suo ruolo nella futura amministrazione Trump.

Musk, che ha speso più di 100 milioni di dollari a sostegno della campagna del repubblicano, è stato al fianco di Trump da quando è stato eletto 47° presidente degli Stati Uniti, ha assistito alle chiamate con i leader stranieri, ha preso parte alle riunioni del ‘team di transizione’ ed è apparso sul campo da golf con i nipoti del presidente eletto al Trump’s Mar-a-Lago Club a Palm Beach, in Florida. Musk ha anche trascorso molto tempo con Lutnick al Mar-a-Lago nei giorni successivi all’elezione.

Musk e Trump sembrano ancora intimi: Musk, Lutnick e diversi importanti collaboratori di Trump avrebbero dovuto viaggiare con il presidente eletto dalla Florida a New York per assistere a un combattimento UFC al Madison Square Garden sabato sera. Ma la presenza costante di Musk e il suo crescente contributo pubblico hanno iniziato a irritare i funzionari della transizione che ritengono che non abbia familiarità con i modi di Washington, secondo persone a conoscenza delle dinamiche politiche della capitale.

Musk ha pubblicamente elogiato molte delle scelte di Trump. Ma il suo sostegno a Lutnick prima di qualsiasi annuncio pubblico, e il suo invito a raccogliere opinioni sulla questione tramite social, hanno segnato un approccio meno deferente alle decisioni di Trump.

Bessent e Lutnick si contendono il ruolo di segretario al Tesoro, con gli alleati di ciascun candidato che si sono presi gioco dell’altro. Lutnick ha chiesto a Trump di sceglierlo per il ruolo, mentre Bessent ha incontrato Trump per un colloquio a Mar-a-Lago, anche se non è stata ancora annunciata una decisione definitiva sulla nomina. Bessent ha ribadito il suo impegno per l’agenda di Trump più volte la scorsa settimana, pubblicando un’opinione su Fox News sull’importanza delle tariffe e un editoriale sul Wall Street Journal che criticava gli economisti che dubitavano del curriculum di Trump.

Quelle manovre dietro le quinte sono trapelate al pubblico sabato con il tweet di Musk e un post X di follow-up di Robert F. Kennedy Jr., la scelta di Trump per il segretario alla Salute, a sostegno di Lutnick. Le scelte presidenziali per le posizioni del gabinetto in genere non pesano pubblicamente sulle scelte per altri incarichi prima che tali decisioni vengano prese.

La zuffa tra gli alleati di Bessent e Lutnick è continuata anche quando a Trump è stata presentata l’informazione che Lutnick era un importante ‘contributore’ della campagna del 2016 di Hillary Clinton, secondo persone a conoscenza delle conversazioni che hanno parlato a condizione di mantenere l’anonimato.

Una persona a conoscenza della relazione tra Lutnick e Trump ha respinto qualsiasi tentativo di mettere in dubbio la lealtà del finanziatore nei confronti di Trump, osservando che le donazioni politiche di Lutnick sono state a lungo esaminate e che la sua relazione con Clinton è nata dal loro lavoro di ricostruzione di New York City dopo l’11 settembre, quando Clinton era in servizio al Senato.

“È uno scherzo amichevole tra loro”, ha commentato una delle fonti. “Howard è amico dei Clinton e amico di Trump. Voglio dire che Tulsi [Gabbard, la scelta di Trump per il ruolo di direttore dell’intelligence nazionale] era una democratica fino a ieri. Non è un granché”.