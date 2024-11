Elon Musk prevede “caos”, turbolenze economiche e un crollo di Wall Street. Se Trump vince

La parola “bomba” è stata abusata così tanto per così tanto tempo che è garantito che faccia storcere il naso a chiunque. Ma quale altra parola si adatta a questo scenario?

A tre giorni dalle elezioni presidenziali, Elon Musk, il maggior supporter (anche finanziario) di Donald Trump, autoproclamatosi consigliere economico e futuro ministro, ha lanciato l’allarme ai sostenitori di aspettarsi caos economico, un crollo del mercato azionario e “difficoltà” finanziarie, anche se “temporanee”, se Trump vince.

Sembra così estremo che i fan di Trump devono chiedersi perché sia ​​stato così sciocco da dire la parte ‘segreta’ ad alta voce, o forse sperare che l’intera storia sia inventata, una delle tante “fake news”.

Invece è tutto molto reale.

Il miliardario, potenziale zar dei tagli al bilancio e dell’efficienza governativa di Trump, afferma anche che non ci saranno “casi speciali” e che “saranno escluse eccezioni” quando inizierà a tagliare la spesa federale dopo l’insediamento di Trump.

E prevede che avrà bisogno di “molta sicurezza”, per la sua persona fisica, a causa della probabile reazione alle sue decisioni politiche.

Parlando in un “incontro telefonico” con i fan, Musk ha promesso profondi tagli al bilancio federale, austerità e difficoltà economiche in vista, nel caso a Washington si dovesse insediare una nuova amministrazione Trump.

“Dobbiamo ridurre la spesa per vivere secondo le nostre possibilità”, ha detto Musk. “Ciò comporta necessariamente qualche difficoltà temporanea, ma garantirà prosperità a lungo termine”.

Descrivendo la spesa pubblica come “una stanza piena di obiettivi”, Musk ha detto: “Tipo, non puoi sbagliare. Spara in qualsiasi direzione e colpirai un bersaglio”.

Ha poi aggiunto: “Penso che una volta che si terranno le elezioni inizieremo immediatamente a cercare dove intraprendere le azioni più immediate”.

E “ovviamente molte persone che stanno approfittando del governo saranno arrabbiate per questo. Probabilmente avrò bisogno di molta sicurezza”.

“Tutti”, ha detto, subiranno un “taglio”.

Sulla sua piattaforma di social media X, il CEO di Tesla è andato oltre e ha concordato con un sostenitore che aveva previsto “una grave ed eccessiva reazione iniziale” e che “i mercati crolleranno”.

“Corretto”, ha risposto Musk.

Fonte: MarketWatch