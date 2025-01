“Ecco perché la politica woke sarà la rovina dell’America”

L’ascesa del pensiero woke (letteralmente) “risvegliato” e le valute digitali sono tra i chiari segnali di avvertimento che la civiltà occidentale potrebbe essere sul punto di crollare, ha affermato l’investitore ed esperto Doug Casey.

Un vecchio libro di Casey “Crisis Investing” arrivò in cima alla classifica di saggistica del New York Times, molti anni fa, concentrandosi sulla crisi incombente che sta affrontando la civiltà occidentale. Resta il dubbio che “incombente” e “prossima ventura”, siano espressioni applicate alla crisi dell’Occidente che non trovano riscontri, nel medio lungo termine.

Nei libri successivi e nelle interviste podcast, lo speculatore veterano si è concentrato sui segnali che vede come avvertimenti, basati sul suo studio di eventi storici come la caduta dell’antico impero di Roma.

Ora ci sono sette chiari segnali che, secondo lui, mostrano che la civiltà occidentale sta per finire. Casey afferma: “Sono infelice per la civiltà occidentale che sta finendo, perché è di gran lunga la migliore civiltà nella storia del mondo. In effetti, è l’unica civiltà nella storia del mondo che conta, francamente”.

Casey ritiene che ci siano lezioni importanti da trarre dalla caduta dell’Impero Romano, avvenuta dopo che i Romani si espansero non solo via mare ma anche via terra, lasciando l’Impero alle prese con una tassazione eccessiva e un’alta inflazione. Esperti come il professor Joseph Tainter dell’Università dello Utah affermano che la caduta di Roma dimostra che l’eccessiva complessità può portare al collasso.

Uno dei segnali di avvertimento è che Casey ritiene che il libero pensiero sia fondamentale per la civiltà occidentale, ma che al momento si tende a eliminarlo: “Il libero pensiero, che in realtà è unico in Occidente, sta venendo spazzato via dalla cultura della cancellazione, dalla correttezza politica e dai crimini di pensiero”, dice Casey. “Il libero pensiero è spazzato via, seguito dalla libertà di parola”.

Casey ha affermato che altri segnali di avvertimento includono il declino dei liberi mercati: la caduta di Roma ha visto una crescita nello stato. “Le persone che credono nello stato credono nella coercizione e credono che il governo abbia il diritto di dirigere queste cose. Anche questo fenomeno è in crescita”.

I numeri confermano le idee di Casey: negli ultimi 100 anni, il costo del governo è passato da appena il 5-10% del PIL al 40% e persino al 60% in paesi come Francia e Italia, secondo una ricerca di Cambridge.

Casey ha affermato che ci sono molti parallelismi con la caduta di Roma, dove il potere era diventato sempre più centralizzato e gli ex soldati sono diventati i beneficiari del welfare.

Dice: “Dopo le guerre, in particolare le guerre puniche, i contadini Yeoman che erano andati a difendere gli interessi della Repubblica sono tornati a casa; le loro fattorie erano in rovina e in bancarotta, quindi hanno dovuto trasferirsi nelle città dove sono diventati i beneficiari del welfare. Ci sono molti parallelismi con questo nell’Occidente moderno”.

Il potere è diventato più centralizzato e più Romani si sono trasferiti fuori dall’Impero, lasciando l’Impero romano vulnerabile al collasso. “È la seconda legge della termodinamica, tutto si esaurisce e diventa corrotto”, dice Casey.

E continua: “Molti oggi odiano il progresso perché porta naturalmente alla disuguaglianza, perché non tutti sono forti o intelligenti o onesti come gli altri, quindi non gli piace, è l’idea di primato che è stata davvero spazzata via. Questo è il pericolo di questa era di spazi sicuri”.

L’erosione dell’idea di diritti di proprietà, in un’era in cui tutto, dalle auto agli smartphone, viene affittato anziché posseduto, è un altro segnale chiave, avverte Casey. “L’avete sentito dalla gente di Davos. Non possederete nulla, sarete felici e otterrete un reddito annuo garantito con tre pasti caldi e un lettino. Quindi i diritti di proprietà vengono eliminati”.

Un altro segnale è che il denaro contante viene abbandonato.

“Il denaro contante ti consente di creare ricchezza da solo, privatamente. E ciò che sembra essere in pista sono le valute digitali delle banche centrali, le CBDC. “Se queste venissero istituite, non ci sarebbe più alcuna privacy su ciò che possiedi, su ciò che compri, ciò che vendi, tutto sarà noto in un computer molto potente, specialmente con l’intelligenza artificiale. Questo diventa molto più minaccioso di quanto non sia mai stato in passato. Quindi se credi nella privacy e nell’individualismo, la CBDC metterà fine a qualsiasi residuo di ciò”.

“Il segno finale è che lo stato di diritto sta evaporando”, ha detto Casey. Invece delle leggi, ci sono “milioni e milioni” di microregolamenti, non c’è più stato di diritto con milioni di leggi e regolamenti. È un’illusione”.

Casey è “dispiaciuto” di vedere l’America “spazzata via”. “È successo con l’Impero britannico. Mi dispiace davvero vedere l’America spazzata via, e le cose per cui l’America era lì perché l’America era davvero unica”.