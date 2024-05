“È un eversivo pro-Trump”: nuovo scandalo sul giudice Alito

Dopo la scoperta che davanti alla sua casa in Virginia nel gennaio del 2021 fu fatta sventolare la bandiera USA alla rovescia (simbolo del movimento eversivo “Stop the Steal”, secondo cui Biden avrebbe rubato le elezioni del 2020), è venuto fuori che nell’estate del 2023 in una casa al mare del magistrato in New Jersey fu invece innalzata la bandiera “Appeal To Heaven”. Quest’ultimo vessillo risale ai tempi della Guerra d’indipendenza e negli ultimi anni è diventato simbolo del nazionalismo cristiano e pro-Trump.

La bandiera “Appeal To Heaven” casa al mare del giudice Alito in New Jersey (The New York Times).

Una bandiera “Appeal To Heaven” – un simbolo che è stato sventolato durante la rivolta del Campidoglio ed è stato associato ai nazionalisti cristiani – sventolava fuori dalla casa di vacanza del giudice Samuel Alito a Long Beach Island, in New Jersey, l’anno scorso, secondo le fotografie ottenute dal New York Times.

È il secondo simbolo esposto fuori da una casa di Alito che ha un collegamento importante con la rivolta del 6 gennaio.

La vicenda rinforza i seri interrogativi sull’imparzialità dell’attuale Corte Suprema a trazione conservatrice, nonché sulla voluta mancanza di porre regole etiche tra i magistrati della massima assise giudiziaria americana. Sia Alito che il collega Clarence Thomas sono già nel mirino per vari scandali legati ai lussuosi regali che avrebbero accettato da parte di miliardari vicini al mondo repubblicano.

ProPublica sostiene che Alito andasse a pesca con il miliardario Paul Singer, il cui hedge fund è più volte comparso davanti alla Corte. Il magistrato non aveva mai parlato dei suoi contatti personali con Singer fino a quando ProPublica ha pubblicato la storia, giustificando quindi la sua partecipazione alla pesca, che includeva quattro giorni in un resort a cinque stelle dell’Alaska e un viaggio su un aereo privato, nel dire che non conosceva il fondo per cui l’amico lavorava e di non voler perdersi il posto sul jet privato.

Una bandiera “Appeal To Heaven” può essere vista (in alto a destra) fuori dal Campidoglio il 6 gennaio 2021.

Alito ha attirato l’attenzione in seguito a ciò che il New York Times aveva riferito a novembre: un attivista conservatore era a conoscenza della sentenza del 2014 nel caso Burwell contro Hobby Lobby, dopo che i suoi donatori avevano cenato con lui. All’epoca questa rivelazione ha scatenato un’udienza davanti Commissione Giustizia della Camera.

Lo scandalo delle bandiere insurrezionali arriva proprio quando la Corte Suprema deve decidere se Donald Trump goda della totale immunità sui presunti crimini federali da lui commessi, come quello di portarsi a casa documenti top secret alla fine del suo mandato o di cercare di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020.

Sono in molti a chiedere che Alito si astenga dal partecipare alla decisione, ma nessuno si illude che succederà. Anche Clarence Thomas dopotutto avrebbe dovuto astenersi, ma nessuno lo ha obbligato a farlo.