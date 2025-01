Coca-Cola regala a Trump la prima Diet Coke commemorativa presidenziale

L’amministratore delegato di Coca-Cola James Quincey ha consegnato al presidente eletto Donald Trump la “prima bottiglia commemorativa presidenziale” di Diet Coke, pochi giorni prima dell’insediamento di Trump.

Servilismo corporate a gogò

“Questa sera il Presidente Trump ha ricevuto la prima bottiglia di Diet Coke commemorativa dell’inaugurazione presidenziale dal presidente e amministratore delegato della Coca-Cola Company, James Quincey”, ha annunciato martedì sera il vicedirettore della comunicazione di Trump, Margo Martin.

https://x.com/margomartin/status/1879330618225676448

Martin ha postato una foto di Trump sorridente mentre tiene in mano la bottiglia commemorativa di Diet Coke, con un’immagine della Casa Bianca e la scritta “The Inauguration of the President of the United States Donald J. Trump”.

Bere quella spazzatura?

Nel 2012, Trump scrisse notoriamente di non aver mai “visto una persona magra bere Diet Coke”, ma che avrebbe “continuato a bere quella spazzatura” anche se la Coca-Cola Company non era “contenta” di lui.

Nel gennaio 21, la Coca-Cola Company ha condannato i disordini “illegali e violenti” del Campidoglio, avvenuti dopo la sconfitta di Trump contro Joe Biden, definendoli “un’offesa agli ideali della democrazia americana”.

“Con i risultati delle elezioni ora certificati, abbiamo fiducia nelle istituzioni democratiche americane per assicurare un trasferimento pacifico del potere e consentire agli Stati Uniti di andare avanti insieme come una nazione”, hanno dichiarato all’epoca.