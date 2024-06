Biden vs Trump: il dibattito dei 159 anni (in due)

di Luca Ciarrocca

Joe Biden è rintanato a Camp David con i suoi più stretti collaboratori in veste di sparring partner fittizi, per prepararsi al dibattito tv con Donald Trump. L’ex presidente invece, ha adottato un approccio “alla Boris”, diciamo più informale rispetto al passato, quando l’ex alleato Chris Christie ebbe i ruoli dei rivali Hillary Clinton nel 2016 e Biden nel 2020. Donald non parteciperà a un dibattito simulato, continua nella campagna elettorale.

Trump si fida delle sue capacità verbali (anche se – come Biden – fa strafalcioni clamorosi, sbaglia nomi, farfuglia). L’uomo dai capelli arancioni è sicuro di essersi rodato in oltre un anno di comizi e interviste ai media; sa quali argomenti forti, da populista e sovranista, convincono gli americani. Nel confronto politico più importante degli ultimi decenni, improvviserà.

