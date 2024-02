Biden è “un anziano senza memoria”. Età e stato mentale un vero handicap

Il presidente Joe Biden con forza – e a volte rabbia – ha cercato di far fronte ai suggerimenti che la sua acutezza mentale è in diminuzione, in una conferenza stampa organizzata in tutta fretta alla Casa Bianca giovedì sera.

Ma l’ottantunenne leader americano potrebbe aver peggiorato la situazione, aggravando quello che appare come un serio handicap in questo anno elettorale.

Il presidente ha convocato i giornalisti alla Casa Bianca per insistere sul fatto che la sua memoria è “buona” e sottolineare di essersi sentito insultato dal ritratto che è stato fatto di lui come un “uomo anziano con scarsa memoria”. Queste parole sono nel rapporto del procuratore speciale Robert Hur nominato da Donald Trump – il suo probabile avversario nel 2024 – in un’indagine che riguarda il trattamento di documenti riservati (scatoloni nel garage della casa privata di Biden).

Tuttavia, una conferenza stampa convocata per parare il danno di report che pone sul piatto la questione età + salute mentale del presidente ha visto il presidente, Biden ne ha fatta un’altra delle sue. Verso la fine del suo intervento, si è erroneamente riferito al presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi come al leader del Messico. Il passo falso ha minacciato così di far saltare tutti i suoi sforzi volti a dimostrare che la memoria funziona, fatto che è stato immediatamente colto dai suoi avversari politici come un’ulteriore prova che Biden non è idoneo per un secondo mandato.

Fonti della Casa Bianca hanno espresso rabbia e frustrazione, affermando che l’attenzione sull’ultimo errore di Biden ha semplicemente convalidato la loro convinzione che i media siano guidati dallo spettacolo piuttosto che dalla sostanza, e abbiano ingiustamente tenuto Biden a standard più elevati rispetto a Trump, il quale, pure lui, 79enne, ha ripetutamente confuso nomi, date ed eventi.

Tuttavia, l’ironia della gaffe su Messico/Egitto di Biden sembra abbia eliminato ogni speranza di invertire la preoccupazione sulla sua età e sulle sue capacità mentali, timori cresciuti nel corso della settimana, dopo che il Presidente, in discorsi durante la campagna elettorale, ha più volte confuso i nomi dei leader europei e ha rifiutato l’opportunità di sedersi per ka tradizionale intervista pre-partita del Super Bowl.

Questo allarme ha raggiunto nuovi livelli giovedì pomeriggio, quando un severo rapporto del Dipartimento di Giustizia sulla sua gestione di materiale riservato ha citato “facoltà ridotte e memoria difettosa” del presidente, anche se ha concluso che le accuse penali non erano giustificate.

Biden ha respinto la caratterizzazione presentata nel rapporto del procuratore speciale Robert Hur. “Sono ben intenzionato, sono un uomo anziano e so cosa diavolo sto facendo. Sono stato presidente e ho rimesso in piedi questo Paese. Non ho bisogno della sua raccomandazione”, ha detto Biden ai giornalisti.

Il presidente ha mostrato di essere particolarmente ferito dall’affermazione di Hur secondo cui la sua mancanza di memoria è confermata dal fatto che non riusciva a ricordare la data in cui suo figlio Beau Biden morì di cancro al cervello, affermando che era irrilevante per l’indagine.

«Come diavolo osa sollevare una cosa del genere. Francamente quando mi è stata posta la domanda ho pensato: non sono affari loro”, ha detto Biden. “Non ho bisogno che nessuno mi ricordi quando è morto mio figlio”.

Il rapporto del Dipartimento di Giustizia afferma che gli investigatori che lavorano per Hur hanno scoperto che Biden aveva consapevolmente archiviato e divulgato informazioni riservate conservate nelle sue case in Virginia e Delaware, ma si è fermato prima di accusarlo di eventuali crimini.

Le rivelazioni più sconcertanti contenute nel rapporto, tuttavia, sono proprio le descrizioni del presidente come un “uomo anziano con scarsa memoria”, che in alcune occasioni fatica a ricordare i fatti basilari. Nel rapporto è scritto anche che Biden ha dimenticato la fine del suo mandato come vicepresidente per otto anni e i dettagli dei dibattiti critici sulla politica estera durante l’amministrazione Obama.

“La mia memoria va bene”, ha detto Biden. “Sono la persona più qualificata in questo Paese per diventare Presidente degli Stati Uniti e portare a termine il lavoro che ho iniziato”. Il presidente ha detto di aver avuto un colloquio di cinque ore con Hur, avvenuto il giorno dopo l’assalto di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Il che potrebbe aver causato una situazione di stress.

Gli elettori in tutti i più recenti sondaggi hanno affermato che l’età di Biden è una delle loro maggiori preoccupazioni mentre l’America va verso una probabile rivincita con Trump a novembre. La campagna elettorale di Trump ha ovviamente preso la palla al balzo, con l’opportunità offerta dal rapporto del procuratore speciale.

“Se sei troppo rimbambito per essere processato, allora sei troppo rimbambito per diventare presidente”, ha detto in una nota Alex Pfeiffer, direttore delle comunicazioni del comitato di azione politica di Trump.