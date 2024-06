Biden: Trump mi ha lasciato ‘senza scelta’. E sigilla il confine

**Una mossa politicamente rischiosa minaccia di irritare gli alleati progressisti**

**Le misure di Biden sono quasi certamente destinate a essere contestate in tribunale**

Il presidente Joe Biden ha dichiarato che i repubblicani non gli hanno lasciato “alcuna scelta” se non quella di agire da solo per prevenire un’ondata di attraversamenti del confine questa estate, segnando la sua azione più significativa per affrontare la crisi migratoria che ha minacciato le sue speranze di rielezione. Biden ha criticato Donald Trump per aver affondato un accordo bipartisan sull’immigrazione, definendolo “un’azione politica estremamente cinica” e ha descritto le sue azioni come necessarie per portare “ordine” al processo di asilo degli Stati Uniti, sotto pressione per un afflusso record di migranti.

Le nuove misure, che entreranno in vigore a mezzanotte, chiuderanno il confine USA-Messico a certe richieste di asilo fino a quando il livello di attraversamenti non scenderà significativamente e innalzeranno la soglia per permettere alle persone di rimanere nel paese. Biden ha affermato che queste misure rimarranno in vigore fino a quando il numero di persone che cercano di entrare illegalmente negli Stati Uniti non sarà ridotto a un livello gestibile.

Le azioni di Biden sono destinate a suscitare sfide legali e potrebbero ulteriormente dividere i democratici, divisi su come gestire l’aumento. I progressisti hanno denunciato queste mosse come draconiane, affermando che aggraveranno la crisi umanitaria senza affrontare le cause alla radice della migrazione, mentre i moderati e i legislatori degli stati in bilico premono sull’amministrazione per rallentare il flusso di migranti.

Le modifiche prevedono tre cambiamenti chiave nel trattamento delle richieste di asilo. Gli attraversamenti del confine verranno generalmente dichiarati non idonei per l’asilo quando gli arresti superano la soglia, con alcune eccezioni. Le restrizioni si applicano a tutti i non cittadini, con eccezioni per coloro che possiedono visti validi e casi di emergenza medica.

Le azioni di Biden sono destinate a scontrarsi con sfide sia in tribunale che sul campo. Gli avvocati per i diritti degli immigrati probabilmente faranno causa all’amministrazione per limitare l’accesso all’asilo. La riuscita della politica dipenderà anche dalla diplomazia e dai finanziamenti, con la necessità di persuadere il Messico ad accettare più migranti e ottenere la cooperazione di paesi come Cina e Venezuela per accettare più voli di deportazione.