Biden al fotofinish

(WSC) NEW YORK – Ecco gli ultimissimi aggiornamenti con i nuovi dati appena arrivati da stati che non sono ancora stati assegnati dall’AP.

Ecco come stanno le cose:

Biden ha 264 voti elettorali; Trump ne ha 214, secondo l’AP.

GEORGIA: Biden è in testa su Trump con 1.587 voti, 49,4% a 49,37%, con il 99% dei voti scrutinati.

PENNSYLVANIA: Biden è in testa su Trump con 12,390 voti, 49.5% a 49.3% con quasi il 98% dei voti contati.

NEVADA: Biden guida Trump con 22.076 voti, 49,83% a 48,07% con l’86% dei voti scrutinati-

Non è stato ancora segnalato un aggiornamento dalla Carolina del Nord, unico stato mancante dove Trump è in testa su Biden con 76.701 voti, 50,09% a 48,69%.

Probabilmente servirà un riconteggio in Georgia, ma non in Pennsylvania (20 grandi elettori) né in Nevada.