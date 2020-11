Avvocati di Trump preoccupati delle cause legali senza prove

(WSC) NEW YORK – Secondo un articolo del New York Times, alcuni degli avvocati che rappresentano la campagna del presidente Donald Trump nelle sue battaglie legali sulla presunta frode che si sarebbe verificata nelle elezioni presidenziali, sono preoccupati di continuare a costruire un caso legale su ipotesi inconsistenti.

Il crescente disagio a Jones Day, uno dei grandi studi legali che rappresentano il capo dello stato USA (sede a Cleveland, Ohio, ha rappresentato anche Bin Laden), è diventato evidente quando alcuni avvocati senior hanno riferito di aver cominciato ad essere preoccupati di minare il sistema elettorale americano nel perseguimento di casi assolutamente privi di prove, riporta il quotidiano newyorkese.

Allo studio Porter Wright Morris & Arthur (di Columbus, Ohio) preoccupazioni simili sono state discusse durante tese riunioni interne che hanno portato almeno un avvocato a dimettersi per protesta.

Il team legale non può intentare una causa senza fornire prove reali, ha sottolineato uno degli avvocati che lavora per il presidente in carica, aggiungendo, tuttavia, che continueranno a intentare azioni legali se il loro cliente lo vorrà.