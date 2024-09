Alex Soros ospita Tim Walz, vice di Kamala Harris

Il megadonor Alex Soros, presidente di Open Society Foundations, holding filantropica da 25 miliardi di dollari fondata dal padre George, ha ospitato il candidato democratico alla vicepresidenza Tim Walz a New York questa settimana.

E’ stato lo stesso Soros, 38 anni, a postare una serie di foto di sé e del governatore dem del Minnesota, candidato vice di Kamala Harris alle presidenziali di novembre, sullo sfondo dello skyline di Manhattan nella sua magnifica casa.

“Such an honor to host VP candidate @timwalz at my home in New York City” ha postato Alex Soros su Instagram.

L’incontro è avvenuto nello stesso giorno in cui decine di politici e capi di Stato degli Stati Uniti e di tutto il mondo convergevano nella Grande Mela per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La Open Society Foundations (OSF) è stata fondata dal miliardario di origini ungheresi naturalizzato americano George Soros negli anni ’90 e ha la reputazione di promuovere cause progressiste. Alex Soros ha contribuito con oltre 720.000 dollari al Biden Victory Fund nel 2020 – e ha subito appoggiato la vicepresidente Kamala Harris quando è entrata in corsa a luglio. “È ora di unirci tutti intorno a Kamala Harris e battere Donald Trump”, ha dichiarato Alex in un post sui social dopo l’abbandono di Biden. “È la candidata migliore e più qualificata che abbiamo. Viva il sogno americano”.

Non è chiaro quanto la OSF abbia finora dato alla campagna democratica.