Airbnb, a New York affitti brevi crollati dell’80%

Lo scorso settembre, New York ha iniziato a far rispettare le sue nuove rigorose normative sugli affitti a breve termine. Da allora, il numero di affitti a breve termine legali elencati su Airbnb e altre piattaforme è crollato.

A meno di un anno dall’implementazione della politica cittadina, nota come Local Law 18, non è chiaro se il quasi divieto stia raggiungendo uno dei suoi obiettivi principali: alleviare la pressione sulla grave carenza di alloggi della città.

Secondo la LL18, qualcuno può affittare la propria casa per meno di 30 giorni solo se la propria unità si trova in un edificio approvato, affitta a un massimo di due ospiti alla volta e rimane nella casa con i propri ospiti, tra altre restrizioni. I potenziali ospitanti devono fare domanda di approvazione presso l’Ufficio di Applicazione Speciale sotto l’Ufficio del Sindaco per la Giustizia Penale.

La città ha aperto il portale per le domande a marzo dello scorso anno e, al 24 giugno, aveva ricevuto un totale di 6.395 domande per affitti a breve termine, secondo l’OSE. La città ha approvato 2.276 di queste, ne ha respinte 1.746 e ha chiesto a 2.269 richiedenti di fornire ulteriori informazioni, ha detto l’ufficio.

Quel piccolo numero di approvazioni ha portato a un calo drastico delle inserzioni a breve termine dallo scorso anno, secondo AirDNA, un raccoglitore di dati del settore. Da agosto a settembre dello scorso anno, quando la città ha iniziato a far rispettare la LL18, le inserzioni su Airbnb per soggiorni inferiori a 30 giorni sono crollate da 22.246 a 8.039. Sono ulteriormente scese a un minimo di 2.646 in ottobre, ma sono lentamente risalite da allora a quasi 4.000 in maggio, circa l’82% in meno rispetto al livello di agosto scorso.