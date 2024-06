Solstizio, è cominciata l’estate

Il 20 giugno 2024 il solstizio d’estate ha segnato l’inizio ufficiale dell’estate nell’emisfero nord. Questo evento astronomico è cominciato alle 22:50 ora italiana e rappresenta di fatto il giorno più lungo dell’anno, con il maggior numero di ore di luce diurna​.

Quest’anno l’evento, simbolo fin dall’antichità di un ritorno alla bella stagione e alla vita, si verificherà in “super-anticipo” rispetto ai decenni passati: è la prima volta in 228 anni, dal 1796, che il solstizio d’estate non viene celebrato così presto, sia come data che come orario.