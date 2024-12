Previsioni meteo, Google molto meglio dell’Aereonautica Militare

Il modello di previsione meteorologica con intelligenza artificiale di Google DeepMind supera il miglior sistema di previsione della categoria. Le previsioni tradizionali utilizzano modelli fisici che simulano l’atmosfera utilizzando regole programmate e grandi quantità di dati su pressione atmosferica, copertura nuvolosa, ecc. GenCast di DeepMind si basa sull’intelligenza artificiale generativa che utilizza un’istantanea del meteo esistente come prompt e crea potenziali risultati realistici.

Sia le previsioni tradizionali che quelle basate sull’intelligenza artificiale iniziano le loro simulazioni da molti punti di partenza leggermente diversi, per determinare l’incertezza nei risultati.

GenCast ora prevede il meteo con una precisione maggiore a 15 giorni rispetto al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio, considerato l’attuale gold standard, sia per il meteo quotidiano che per gli eventi estremi, che alimenta anche il servizio meteo dell’Aereonautica Militare italiana.

In sostanza le previsioni meteorologiche basate sull’intelligenza artificiale stanno per essere ulteriormente integrate nelle agenzie meteorologiche e climatiche governative insieme alle aziende private visto che il nuovo modello previsionale, GenCast, mostra abilità nell’anticipare eventi estremi al di fuori dei limiti di quanto accaduto durante il periodo di addestramento.

Ciò indica che potrebbe prevedere con precisione eventi senza precedenti causati dai cambiamenti climatici.

Uno studio pubblicato ieri sulla rivista Nature ha scoperto che ha superato l’attuale gold standard nel 97,2% di 1.320 parametri.