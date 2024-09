Brutto crash e ora stop per il razzo Falcon 9 di Space X

Mercoledì mattina, un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato con successo 21 satelliti Starlink da Cape Canaveral, ma il booster, al suo 23º volo, ha fallito l’atterraggio, ribaltandosi poco dopo il touchdown.

Interruzione di una lunga serie di successi

Prima di questo incidente, SpaceX – la società che opera nel settore spaziale di Elon Musk – aveva completato con successo 267 atterraggi consecutivi di booster dal febbraio 2021. Le cause del fallimento non sono ancora chiare e sono in corso indagini.

Anche se l’atterraggio dei booster è un obiettivo secondario rispetto al lancio dei satelliti, SpaceX tiene molto alla loro recuperabilità, dato che ogni booster può costare tra i 20 e i 30 milioni di dollari.

Conseguenze dell’incidente

A seguito dell’incidente, la Federal Aviation Administration (FAA) ha bloccato tutti i lanci dei Falcon 9 fino al completamento delle indagini, mettendo in dubbio i tempi della prossima missione civile Polaris, che prevedva anche la prima passeggiata nello spazio di un astronauta non NASA.

Uno screenshot del video dell’atterraggio del razzo Falcon 9, appena prima del ribaltamento, mercoledì mattina.