L’ETF costruito per gli eventi “Cigno Nero” come il Coronavirus

L’industria degli ETF ha qualcosa per tutti — l’Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (ticker: SWAN) investe in titoli del Tesoro statunitense e opzioni call a lungo termine sull’SPDR S&P 500 ETF Trust. La strategia mira a proteggere gli investitori da eventi “black swan”, come il coronavirus. In “There’s an ETF for That” di questa settimana, Scarlet Fu di Bloomberg esamina “SWAN”.

***************

L’Amplify BlackSwan Growth and Treasury Core ETF opera sotto il ticker SWAN. Il suo obiettivo: proteggere gli investitori dai cosiddetti eventi Black Swan – situazioni in cui qualcosa si discosta da quanto normalmente previsto. Questi eventi sono estremamente difficili da prevedere.

SWAN cerca un’esposizione non mantenuta all’S&P500, proteggendo al contempo da una possibilità di perdite significative. SWAN fa questo investendo l’85% delle sue attività in Treasuries, e il 15% in opzioni call a lunga scadenza in denaro – note come leap options – sull’ETF SPDR S&P500. I Treasuries nelle disponibilità del fondo forniscono un mix di scadenze, con l’obiettivo di riflettere in media una decina d’anni. SWAN ha fatto il suo debutto nel novembre 2018, ed è in vantaggio rispetto all’S&P500 in questo lasso di tempo.

Il fondo si riequilibra due volte all’anno, ha circa 190 milioni di dollari di attività e un rapporto costi/premi di 49 punti base. Lo SWAN ottiene il via libera nel sistema semaforico di Bloomberg Intelligence, senza alcun avvertimento negativo.

Fonte: DaDaMoney