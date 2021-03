Pasquino: “Renzi? Disastro per il centrosinistra e la cultura politica. Ha distrutto senza costruire”

(WSC) ROMA – “Io credo che il centrosinistra dovrebbe cercare un leader capace di tenere insieme tutte le sparse membra del centrosinistra, capace di fare una campagna elettorale e di governare in maniera pacata. Una persona alla Angela Merkel da contrapporre alle fiammate populiste e nazionaliste”.

Il politologo Gianfranco Pasquino, intervenuto in occasione della diretta settimanale Millennium Live, condotta da Mario Portanova, si è concentrato sul momento politico del centrosinistra, cercando di dribblare una domanda su Matteo Renzi: “Se posso evitare di parlare di Renzi lo faccio molto volentieri, è stato un disastro per il centrosinistra e un disastro per la cultura politica del paese. Ha distrutto le poche cose che restavano senza saper costruire nulla. L’attuale consenso elettorale che ha è il massimo che si merita, poi purtroppo quei voti sono utili, servono, quindi bisogna andare a qualche accordo, accordo di cui lui ha bisogno per non essere tagliato fuori per sempre”.

