M5S, zero deroghe ai due mandati. Fuori tutti i big

Nessuna deroga alla regola del secondo mandato. Alla fine prevale la linea dura di Beppe Grillo e il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte deve adeguarsi alle regole dettate dal fondatore.

“Alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5S, chi ha già svolto due mandati. Non cambia, quindi, la regola che il Movimento si è imposto dalla prima ora come forma di garanzia affinché gli eletti possano dedicarsi al bene del Paese, senza lasciarsi distrarre dai propri destini personali”. Lo annuncia su Facebook il leader del M5s Giuseppe Conte, confermando i retroscena usciti in mattinata.

“Saremo coerenti”, ha assicurato Conte. Che però ha già provveduto ad avvisare alcuni “big” che nel terzo mandato ci speravano eccome. Dovranno invece accontentarsi dei 10 anni passati a Montecitorio o palazzo Madama il presidente della Camera Roberto Fico, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, gli ex ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, l’ex reggente Vito Crimi. Tutti volti noti a cui negli ultimi giorni Conte aveva fatto intravedere la possibilità di restare in Parlamento. “Alcune esperienze farebbero comodo al Parlamento”, il ragionamento dell’ex premier.

Su di loro Conte sperava in una campagna elettorale nella quale spendere la riconoscibilità di qualche volto storico. La speranza si è però infranta contro il muro eretto da Beppe Grillo. Per il garante, come aveva spiegato in un video sul blog, la regola del secondo mandato “è come luce nelle tenebre”. Grillo si è anche detto contrario alla regola della “rotazione”, ovvero la possibilità di candidarsi a un consiglio regionale o comunale dopo due mandati in Parlamento e viceversa.