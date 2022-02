Kaiser Draghi alla prova con le prime vere difficoltà

(WSC) ROMA – La crescita economica italiana ha rallentato nel corso del primo trimestre e vi sono dei rischi all’orizzonte che potrebbero condizionare le prospettive per l’intero anno. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante una conferenza stampa, sottolineando come i rischi riguardino il prezzo dell’ energia, l’inflazione e le tensioni geopolitche che potrebbero sorgere in futuro.

“Noi abbiamo presenti queste tre categorie di rischi e il governo sta riflettendo su interventi in tutte queste aree”, ha detto Draghi. “L’importante, l’ho detto tante volte, è mantenere la crescita”, ha detto il presidente del Consiglio, aggiungendo che questo permette di affrontare l’elevato rapporto debito/Pil, e di affrontare con tranquillità i mercati. (Reuters)

Draghi ha risposto anche ad alcune domande sul futuro suo e del governo. “Il dovere del governo è proseguire e affrontare sfide importanti per gli italiani che sono quella immediata del caro energia, quello meno immediata ma preoccupante che è l’inflazione che sta aggredendo il potere acquisto dei lavoratori ed erodendo, anche se per ora non si vede, la competitività delle imprese, c’è poi l’uscita dalla pandemia e poi il Pnrr che sta andando molto bene”.

“La squadra di governo è efficiente e va avanti”. E ancora: “Lo escludo. Ho visto che tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando grande sollecitudine, ma vorrei rassicurarli che se decisessi di lavorare un lavoro lo trovo da solo…”, ha risposto a chi gli chiedeva se nel suo futuro ci fosse un ruolo da federatore del centro.