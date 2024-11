Germania, a gambe all’aria il governo Scholz

I conservatori dell’opposizione tedesca hanno esortato il Cancelliere Olaf Scholz a consentire un voto di fiducia immediato e a indire le elezioni a gennaio, il giorno dopo che la sua traballante coalizione a tre è crollata facendo precipitare il Paese nel caos politico.

La coalizione è andata in frantumi mercoledì, quando anni di tensioni hanno raggiunto l’apice in una disputa su come tappare un buco di bilancio da svariati miliardi di euro e su come rilanciare l’economia più grande d’Europa, che si avvia al secondo anno di contrazione.

La rottura è avvenuta un giorno dopo l’elezione di Donald Trump a un secondo mandato come presidente degli Stati Uniti e potrebbe ostacolare la capacità dell’Europa di formare una risposta unitaria su questioni che vanno da possibili nuove tariffe commerciali statunitensi alla guerra della Russia in Ucraina e al futuro dell’alleanza NATO.

Scholz, del partito socialdemocratico di centro-sinistra (SPD), ha dichiarato di aver licenziato il suo ministro delle Finanze dei Liberi Democratici (FDP), conservatori dal punto di vista fiscale, per essersi opposto al suo piano di sospendere nuovamente il freno al debito al fine di raccogliere più fondi per l’Ucraina e l’economia.

Questo ha portato l’FDP a ritirarsi dal governo, lasciando la SPD di Scholz e dei Verdi.

Il cancelliere ha detto che avrebbe tenuto un voto di fiducia a gennaio, che probabilmente avrebbe perso, innescando nuove elezioni entro la fine di marzo – sei mesi prima delle elezioni originariamente previste per settembre.

Fonte: Reuters