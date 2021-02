(WSC) ROMA – Nella abituale gazzarra per le nomine dei sottosegretari, dopo giorni di dure trattative, il neo premier Mario Draghi – deludendo le aspettative di chi si aspettava un approccio da tecnico geniale e super partes – ha premiato Bruno Tabacci, il quale si insedia a Palazzo Chigi con la delega al coordinamento della politica economica. Una carica molto importante a cui avrebbe dovuto andare qualcun altro. Una poltrona che ha un significato preciso (oltre a rispettare con il bilancino da Prima Repubblica gli appetiti del sottobosco politico): il governo Draghi non solo conferma di essere smaccatamente di destra, per di più non ha alcuna intenzione di mettere la tassa patrimoniale sulla casa, come da più parti – le parti non in conflitto di interessi – si suggerisce per risanare i disastrosi conti di bilancio della Repubblica Italiana.

Tabacci è un ex democristiano, ex deputato DC, ex assessore, ex molte altre cose, seguire tutte le sue peripezie ai margini della politica sarebbe troppo lungo, qui citiamo da Wikipedia solo gli ultimi passaggi della sua intricata storia politica:

L’anno con la Bonino e il nuovo percorso a sostegno di Conte

Di fronte al rischio per Emma Bonino di non partecipare con la sua nuova lista +Europa alla coalizione di centro-sinistra in vista delle elezioni politiche, il 4 gennaio 2018 Tabacci mette a disposizione il simbolo di Centro Democratico così da esentarla dalla raccolta firme avendo lui formato il suo gruppo in Parlamento dopo le scorse elezioni. Si candida e viene rieletto con la coalizione di centro-sinistra nel collegio uninominale Lombardia 1 – 12 (Milano). Eletto vice coordinatore, l’8 agosto dello stesso anno lancia insieme a Benedetto Della Vedova e alla Bonino il tesseramento che dovrà portare +Europa da cartello elettorale a soggetto politico; il congresso si terrà nel gennaio 2019. Dal 23 giugno dello stesso anno è Presidente del partito. Il 27 settembre dello stesso anno lascia Più Europa insieme al Centro Democratico non condividendo la decisione del partito di porsi all’opposizione del Governo Conte II.

Il 25 novembre 2020 Bruno Tabacci, unico esponente in parlamento di Centro Democratico, cambia la denominazione del gruppo parlamentare dopo l’ingresso di Elisa Siragusa proveniente dal Movimento 5 Stelle, oltre alla permanenza del deputato Alessandro Fusacchia anch’esso fuoriuscito da +Europa. La componente assume la denominazione Centro Democratico-Italiani in Europa, in merito al fatto che Fusacchia e Siragusa sono stati eletti entrambi nella circoscrizione ESTERO A (Europa). Nel gennaio 2021, in seguito al ritiro dei ministri di IV dal Governo Conte II, aderiscono alla componente diversi deputati del Movimento 5 Stelle, Carmelo Lo Monte (ex Lega), Renata Polverini (da Forza Italia) e Daniela Cardinale (ex PD) mentre al Senato il 27 gennaio con l’adesione dell’ex M5S Gregorio De Falco nasce la componente del Misto Europeisti-MAIE-Centro Democratico.

La domanda resta: perché con la scelta di Tabacci in un posto chiave di governo, Draghi fa capire che non ha intenzione di introdurre la patrimoniale?

Risposta: perché Tabacci ha ancora legami con quella che per dieci anni è stata la sua ex “fidanzata” (o compagna?) molto patrimonializzata, in termini di immobili. Si tratta di Angiola Armellini, erede di un vastissimo impero immobiliare.

Angiola Armellini, la signora delle 1.243 case: “Errori sì, ma non sono la Regina degli evasori” di PAOLO BOCCACCI (pubblicato da La Repubblica) Parla l’erede di un impero immobiliare accusata di aver nascosto al fisco due miliardi di euro. “Non possiedo tutta quella ricchezza”

ROMA – Lunedì è corsa all’Agenzia delle Entrate. Martedì ha risposto alle domande del pubblico ministero. Ora è seduta nell’ufficio del suo avvocato, nel cuore del quartiere romano dei Parioli. Alta, un cappotto scuro, un maglioncino grigio, gli orecchini di perle, è erede dell’impero immobiliare creato dal padre Renato dagli anni Sessanta, è accusata da un’inchiesta della Finanza di aver nascosto al Fisco circa 2 miliardi di euro e di non aver pagato Ici e Imu per 1.243 appartamenti a Roma. Le accuse sono pesanti. “Non posso aver nascosto al fisco un patrimonio di 2 miliardi di euro, perché non ho simili ricchezze. È la Guardia di Finanza ad affermare che possiedo un patrimonio di circa 200 milioni di euro. Secondo la Finanza ogni anno, per dieci anni, avrei dovuto indicarlo nella mia dichiarazione, perché le holding sono in Lussemburgo: quindi 200 milioni per dieci anni fa 2 miliardi. Quanto alle imposte, quelle locali, come tutte le altre imposte, le pagano le società, a me riferibili, proprietarie degli mmobili”. Ma quante case possiede davvero a Roma: mille, diecimila, decine di migliaia? “Sono titolare di quote in società immobiliari, che espongono in bilancio il patrimonio. Gli immobili non possono essere fantasmi. Le mie società hanno circa 1.200 appartamenti a Ostia, tre alberghi e qualche palazzo che ospita uffici”. Si parla di capitali nei cosiddetti Paesi a fiscalità privilegiata, come Principato di Monaco, Lussemburgo, Bahamas.

“Dalla morte di mio padre ho ereditato la situazione più o meno a tutt’oggi esistente. Forse ho sbagliato a non modificarla. Però tutte le società a me riferibili hanno sempre avuto una sede secondaria in Italia: dichiarano i propri redditi in Italia e pagano in Italia le relative imposte. Non ho mai avuto altre ricchezze in paradisi fiscali “. Significa che le tasse le paga all’estero e poi di nuovo in Italia? “No, la società lussemburghese ha pagato soltanto per i redditi degli immobili posseduti in Italia. In Lussemburgo non sono tassati”. Gli investigatori le contestano di aver anche spostato, dal 1999 al 2010, la sua residenza nel Principato di Monaco, mentre abitava all’Eur e poi in un palazzo del centro di Roma. È vero?

“In realtà mi sono trasferita a Montecarlo nel 1989 e non nel 1999, quando nacquero i miei figli che hanno frequentato lì tutte le scuole dell’obbligo. Non è vero che ho fissato la mia residenza all’estero per motivi fiscali, ma per motivi di sicurezza, avendo subito personalmente un tentativo di sequestro e mio padre un sequestro durato nove mesi. Alla fine ho dovuto scegliere e sono tornata definitivamente”. I finanzieri le hanno disconosciuto dieci scudi fiscali presentati nel 2009. “Sono una cittadina che ha aderito ad un condono fiscale e che ha pagato più di 6 milioni di euro per sanare la detenzione di partecipazioni in società lussemburghesi. La Finanza afferma che quegli scudi dovevano essere fatti in mio nome, e non dai trust. Il mio commercialista, diversamente dalla Finanza, disse che ero tenuta a scudare i trust. Non avevo allora e non ho oggi la competenza tecnica necessaria per giudicare”. Lei è stata sempre molto vicina a suo padre, il costruttore che dal dopoguerra al 1993 – anno in cui è morto – ha edificato gran parte di tanti quartieri intensivi romani, dall’Aurelio alla Magliana, al tempo delle giunte Dc: che rapporti ha avuto la sua famiglia con la politica?

“C’è chi dice che se mio padre ha avuto i problemi che ha avuto, è stato proprio a causa della sua mancanza di relazioni politiche”. È considerata una delle regine dei salotti romani. Quali sono i suoi rapporti con i politici della città?

“Le regine dei salotti romani sono altre e fanno esclusivamente mondanità. Io lavoro, ho due figli e molti amici, che qualche volta ho avuto il piacere di ricevere. Null’altro”. Il sindaco Marino ha dichiarato che il Comune chiederà di incassare Ici e Imu non pagati. “Marino nei titoli dei giornali parla di 3,6 milioni. Ho già dato disposizione di regolare tutte le posizioni di tutte le società nei confronti del Comune, sebbene il Comune stesso sia debitore delle mie società immobiliari per importi addirittura superiori per indennità di esproprio, danni per abusi, occupazione e altro”. Ma allora è vero che deve pagare Ici e Imu evase al Comune.

“No, il Comune manda gli avvisi bonari di pagamento che poi vengono inviati a Equitalia, alla quale risultano due milioni, che abbiamo già definito rateizzando. Il problema è che, come tutti gli imprenditori, vanto dal Comune crediti per 16 milioni non saldati “. È vero che l’appartamento in cui abita, attico e superattico a palazzo Alberini, non è accatastato come “civile abitazione”? “Abito in un immobile di proprietà di società riferibili a me, accatastato come ufficio: non mi risulta sia vietato. Altro problema è il benefit che mi viene contestato perché non denunciato”. Quando aveva 16 anni sfuggì ad un rapimento davanti al Santa Maria, la sua scuola, e poi ha assistito a quello di suo padre. Che cosa ricorda di questi drammi?

“Quando sono nati i miei figli non volevo che rimanessero a Roma, perché avevo paura. Posso dire che, all’epoca, tanta gente, come me, decise di andarsene definitivamente dall’Italia. E non è gradevole, per chi ha le mie esperienze alle spalle, vedere in televisione la casa dove vivo. Spero non succeda niente, né a me né ai miei figli. E mi dispiace che tutto questo clamore abbia causato danno anche alle mie sorelle”. Il suo ex compagno Bruno Tabacci, in un’intervista dove gli veniva chiesto di parlare del caso dell’inchiesta della Finanza su di lei, ha risposto che non voleva “sparare sulla Croce Rossa”.

“È stata una persona molto importante nella mia vita, per dieci anni. Ma sono fatti privati. Sono sicura che il senso delle sue parole, come nel caso della mia vicenda, sia stato travisato. Ha sempre dimostrato apprezzamento e rispetto per me e per le mie attività”.