Cospirazionisti in fibrillazione dopo l’incontro tra Draghi e Di Maio

(WSC) ROMA – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato il 24 giugno scorso l’ex presidente della Bce Mario Draghi, nell’ambito dei «consueti incontri istituzionali che il titolare della Farnesina è solito svolgere anche con altre autorità. È stato un incontro positivo e proficuo». Lo precisano fonti della Farnesina, dopo la notizia, trapelata dall’Adnkronos, di un incontro tra i due. «Al centro dei colloqui i dossier europei», hanno precisato le stesse fonti, «in virtù del ruolo svolto da Mario Draghi ai vertici della Banca centrale europea». Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio, ha commentato: «Non ci vedo nulla di strano, è normale che un ministro degli Esteri interloquisca con un ex presidente della Bce, visto che in ballo ci sono i pacchetti europei di risorse da destinare ai paesi Ue per l’emergenza coronavirus. Mi sembra una cosa del tutto normale, non ci vedo altro dietro. Chiedete piuttosto ai suoi compagni di partito, ai 5Stelle, se non hanno loro altro da dire…».

Il rapporto M5S-Draghi In passato, il M5S è stato critico con Draghi. L’ala più movimentista dei Cinque Stelle ha continuato ad attaccarlo. In aprile, Alessandro Di Battista aveva per esempio scritto: «Fu Draghi, da direttore del Tesoro, ad adoperarsi affinché la famiglia Benetton acquisisse dall’Iri, ad un costo ridicolo, la Società Autostrade. Lui, insieme a Prodi e Massimo D’Alema fu protagonista di quella stagione di privatizzazioni che ha indebolito lo Stato italiano. Fu ancora lui, diventato nel frattempo governatore di Bankitalia, ad autorizzare Mps ad acquistare la Banca Antonveneta dalla spagnola Santander al triplo del suo valore. E nel febbraio 2012, fu sempre lui, stavolta da presidente della Bce a dichiarare in un’intervista al Wall Street Journal la morte del modello sociale europeo augurandosi un nuovo ciclo liberalizzazioni».