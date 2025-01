Che cos’è Anna, l’intelligenza artificiale che aiuterà Pogacar a vincere anche nel 2025

Nel mondo del ciclismo, mantenere il successo è una sfida complessa, anche per atleti di talento come Tadej Pogacar, che ha dominato nel 2024. Con l’arrivo del 2025, Pogacar sarà sotto osservazione dai suoi avversari, ma avrà al suo fianco un “gregario” speciale: un sistema di intelligenza artificiale chiamato Anna. Questo sistema, sviluppato dalla UAE Emirates in collaborazione con Analog, è progettato per analizzare dati complessi e fornire strategie per le gare.

Anna, l’AI che aiuterà Pogacar nelle gare: “Noi chiediamo, lei risolve”

Il team UAE Emirates, guidato da Jeroen Swart, ha lavorato intensamente per perfezionare Anna, che utilizza informazioni dettagliate sui ciclisti, come prestazioni fisiche e bioritmi, per ottimizzare le performance. Grazie a questi dati, Anna potrà suggerire strategie vincenti prima delle competizioni. Swart ha sottolineato che questo approccio rappresenta un’evoluzione significativa nel ciclismo, riducendo l’improvvisazione e aumentando la scientificità delle gare.

“Abbiamo già chiesto cosa Tadej dovrà fare per vincere la Milano-Sanremo”

Già sono stati effettuati test su eventi del 2024 e si stanno preparando strategie per importanti gare del 2025, come la Milano-Sanremo. L’innovazione tecnologica di Anna potrebbe garantire a Pogacar un ulteriore vantaggio competitivo nella sua prossima stagione ciclistica.

Fonti:

[1] https://sport.quotidiano.net/ciclismo/ciclismo-svelato-il-programma-di-pogacar-2025-3c1c87aa

[2] https://www.eurosport.it/ciclismo/pogacar-svela-il-programma-del-2025-fiandre-tour-de-france-milano-sanremo-strade-bianche-liegi-e…-vuelta_sto20061781/story.shtml

[3] https://sport.sky.it/ciclismo/2024/12/11/pogacar-ciclismo-calendario-2025

[4] https://www.inbici.net/top-news/tadej-pogacar-possibile-calendario-2025-con-novita-importanti/

[5] https://www.tuttobiciweb.it/article/2024/09/30/1727642802/mondiali-2024-tadej-pogacar-campione-mondo

[6] https://www.tuttobiciweb.it/article/2024/11/28/1732737982/ciclismo-tadej-pogacar-campione-slovenia