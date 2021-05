Vaticano, Torzi arrestato a Londra. I pm: «Estradatelo»

(WSC) ROMA – Il broker è finito in carcere con l’accusa di false fatturazioni. Secondo la Santa Sede avrebbe “estorto” 15 milioni di euro alla Segreteria di Stato nell’operazione del palazzo di Sloane Avenue. I giudici inglesi hanno confermato l’arresto, in attesa di una possibile estradizione in Italia.

Gianluigi Torzi, il broker accusato dal Vaticano di aver partecipato allo scandalo del palazzo di Sloane Avenue e di aver “estorto” 15 milioni di euro per una consulenza fittizia, è stato arrestato a Londra.

Fermato a casa e portato in carcere, i giudici britannici hanno poi confermato la sua custodia in carcere, in attesa di una possibile estradizione in Italia. Torzi e i suoi legali si sono opposti.

Il mandato di arresto era stato spiccato quasi un mese fa dal gip di Roma, che su richiesta della procura capitolina aveva disposto il fermo del raider accusato di false fatturazioni.

