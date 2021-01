Brexit: ma è vero che hanno chiuso i conti in banca agli italiani?

(WSC) LONDRA – Teresa Hunt è originaria di Portsmouth, ma vive da dodici anni a Siena, e la scorsa settimana ha avuto un incubo. “Ho sognato che il 26 gennaio i miei risparmi venissero messi in una busta di plastica – racconta all’HuffPost – e lasciati sul marciapiede davanti a una filiale della banca Nationwide. Non potevo fare nulla perché ero in Italia e non mi era consentito tornare in Inghilterra per via del Covid. E’ stata un’immagine terribile”. L’incubo di Teresa descrive una delle maggiori preoccupazioni degli expat britannici in Italia e nell’Ue, che nelle prossime settimane dovranno chiudere il loro conto in banca inglese a causa della Brexit.

Gli istituti di credito hanno inviato una lettera ai loro clienti residenti nell’Ue, chiedendogli di ritirare i soldi e chiudere il conto il prima possibile. Teresa ha ricevuto l’avviso il 10 novembre, ma la lettera era datata il 28 settembre. “Hanno usato questo escamotage per fingere di avermi dato un preavviso di due mesi, che è il termine previsto dalla legge – racconta – Per fortuna avevo già appreso la notizia leggendo i giornali e seguendo i gruppi Facebook, e dunque avevo iniziato a cercare una soluzione”. Alcuni emigrati hanno creato il gruppo Facebook UK Bank Accounts & Brexit per raccontare le proprie vicissitudini e aiutarsi a vicenda.

Gli expat britannici con cui abbiamo parlato si sentono “traditi” dalle banche e temono questo effetto collaterale e sottovalutato della Brexit, che rischia di creare loro una miriade di problemi e imprevisti. “Sono assolutamente delusa dal comportamento della banca Barclays – spiega Catherine, che è originaria di Manchester ma insegna inglese a Messina da oltre trentacinque anni – Sono una cliente di Barclays da 40 anni, e ogni mese ricevo l’affitto di una vecchia casa a Manchester sul mio conto inglese. Dalla banca sono stati sgarbati.

Questo articolo è originariamente apparso su L’HuffPost.