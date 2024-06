Vita di coppia, divorzio in letti separati

Nuove ricerche dell’American Academy of Sleep Medicine rivelano che più di un terzo degli americani sceglie di “divorziare nel sonno” dai loro partner, riflettendo una tendenza crescente tra le coppie, per dare priorità alla qualità del sonno.

“Siamo stati ingannati dall’idea che dovremmo dormire insieme se siamo in una relazione” dice Neil Stanley, coautore di A Sleep Divorce: How to Sleep Apart, Not Fall Apart.

I comuni disturbi notturni, tra cui russare, insonnia, orari di sonno diversi e irrequietezza, possono influire significativamente sia sulla qualità del sonno individuale sia sulle dinamiche di una relazione.

Il divorzio nel sonno implica che le coppie dormano in letti o camere separate per migliorare la qualità del sonno. Ecco cosa devi sapere su questa tendenza e i suoi potenziali benefici per la tua salute.

Il declino e la rinascita dei letti separati

Nell’antica Roma, il concetto di letto matrimoniale, noto come “lectus genialis”, era sia pratico che simbolico. Le coppie romane spesso usavano un letto per conversazioni intime e intimità fisica, rendendolo uno spazio privato all’interno della casa. Non era insolito per loro ritirarsi in letti separati quando era ora di dormire.

Tuttavia, durante il periodo medievale, il concetto di un letto matrimoniale dedicato era meno distinto a causa della natura comune degli spazi abitativi. Le famiglie più povere spesso condividevano un letto o un’area di riposo vicino a una fonte di calore, mentre le famiglie più ricche potevano permettersi stanze individuali poiché vivevano in case più grandi.

Il Rinascimento vide l’emergere di quartieri per dormire più privati per le coppie. Tuttavia, camere da letto separate per mariti e mogli, specialmente tra la nobiltà e i reali, non erano rare, come raffigurato nelle serie TV The Crown e Bridgerton.

Divenne di moda per le coppie dormire insieme nell’era vittoriana, ma entro la fine del XIX secolo, gli esperti medici chiedevano nuovamente una separazione. Nel suo libro, A Cultural History of Twin Beds, Hilary Hinds afferma che i professionisti medici dell’epoca consideravano i letti separati l’opzione più salutare. Figure di spicco come il medico newyorkese William Witty Hall e il fautore della ‘salute alternativa’ Edwin Bowers enfatizzavano i benefici per la salute dei letti singoli, con Hall che sosteneva “un letto singolo in una stanza grande, pulita e luminosa” e Bowers che argomentava che “letti separati per ogni dormiente sono necessari quanto piatti separati per ogni commensale”.

Negli anni ’20, i letti gemelli divennero simbolo di ricchezza e moda. Tuttavia, negli anni ’50, ci fu un ritorno ai letti matrimoniali, poiché l’era post-Seconda Guerra Mondiale consolidò il concetto di camera da letto padronale, vedendo i letti separati come segno di un matrimonio fallimentare. Oggi, mentre cresce la consapevolezza del ruolo del sonno nella salute generale, la tendenza delle sistemazioni separate per dormire sta tornando.

