(WSC) NEW YORK – Con una sentenza di una sola frase, la Corte Suprema ha respinto l’ultima offensiva dei repubblicani per annullare la certificazione da parte dello stato della Pennsylvania della vittoria del presidente eletto Joe Biden.

La Corte, senza commenti di sorta, ha rifiutato di mettere in discussione il processo di certificazione delle elezioni in Pennsylvania.

Il governatore democratico Tom Wolf ha già certificato la vittoria di Biden sul presidente Donald Trump e i 20 elettori dello stato si incontreranno il 14 dicembre per votare a favore di Biden.

In ogni caso, Biden ha ottenuto 306 voti elettorali, quindi anche se i risultati della Pennsylvania fossero stati in dubbio, il democratico avrebbe comunque più dei 270 voti elettorali necessari per diventare presidente.

Ecco la news come l’ha diffusa l’AP