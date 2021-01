(WSC) WASHINGTON – Manifestanti pro Trump hanno invaso il Congresso. Il palazzo di Capitol Hill, dove era in corso una sessione congiunta di Camera e Senato per proclamare la vittoria di Joe Biden alle elezioni, è stato evacuato, caos ovunque, clima da golpe, sono stati uditi colpi di arma da fuoco. Migliaia di manifestanti con bandiere pro Trump gridano “Stop the steal”, “USA, USA” si sono ripetutamente scontrati con gli agenti di polizia, abbattendo le barriere e scavalcando le impalcature mentre si lanciavano verso le porte di ingresso del Campidoglio.

I video in diretta dalla scena hanno mostrato agenti che spruzzano un qualche tipo di sostanza sui manifestanti, un gruppo ha afferrato una recinzione metallica lontano dagli agenti di polizia in tenuta antisommossa. Certamente le misure di sicurezza erano ridicole, stante che la manifestazione era stata chiamata dallo stesso Trump. Alcuni manifestanti sono entrati nelle sale del Palazzo, urlando: “Trump ha vinto le elezioni, Trump ha vinto le elezizoni”.

Molti dei manifestanti senza mascherina sventolavano bandiere americane mentre imprecavano e lanciavano insulti contro i poliziotti, provocando risse, scontri, e sfondando l’ingresso. Il caos è totale, alcuni dei manifestanti potrebbero essere armati o avere bombe, stando alle testimonianze di alcuni agenti di polizia.

Il vicepresidente Mike Pence è stato portato dal Servizio Segreto via in un “posto sicuro”.

