Bitcoin ritesta il record di $69.000, poi “sell-the-news”

Martedì il Bitcoin è stato scambiato fino a 69.200 dollari, stabilendo brevemente un nuovo record assoluto per la più grande criptovaluta del mondo, prima di crollare.

Il prezzo è aumentato da quando le autorità di regolamentazione statunitensi a gennaio hanno approvato gli Exchange Traded Funds spot bitcoin emessi da grandi investitori istituzionali di Wall Street, tra cui Fidelity e BlackRock, il n.1 tra i gestori di patrimoni del mondo.

La nuova ondata di capitali ha portato a guadagni di oltre il 60% dall’inizio dell’anno e ha contribuito a spingere il token crittografico in un territorio inesplorato, superando il record stabilito nel novembre 2021.

A poche ore dal raggiungimento del traguardo, tuttavia, il bitcoin è sceso di oltre l’8% a circa 62.000 dollari.

Secondo il gruppo di investimento in criptovalute CoinShares, più di 7,5 miliardi di dollari di capitale sono confluiti negli ETF bitcoin appena approvati dal loro primo giorno di negoziazione l’11 gennaio.

Gli ETF spot bitcoin offrono agli investitori la possibilità di ottenere un’esposizione diretta alla criptovaluta senza i rischi associati agli scambi di criptovalute in gran parte non regolamentati.

L’ultimo record di Bitcoin segna uno spartiacque per la criptovaluta, che è stata scambiata a soli 16.000 dollari nel mezzo di una grave crisi di mercato nel 2022 ed è stata spesso liquidata dagli scettici come una bolla scoppiata che non si sarebbe ripresa dopo il crollo di società crittografiche di alto profilo, tra cui FTX.