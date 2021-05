“Una scommessa”, di Anton Checov – AUDIOLIBRO

(WSC) ROMA – Proponiamo ai nostri lettori l’audio di uno dei più famosi racconti di Anton Čechov. La scommessa è quella pattuita tra un borioso e arrogante banchiere milionario e un giovane avvocato, nel corso di una cena in cui tra gli invitati nasce un acceso dibattito tra chi è favorevole o contrario alla pena di morte. Il banchiere si pronuncia per la pena capitale, ritenendola meno crudele dell’ergastolo. L’avvocato venticinquenne afferma invece che una detenzione a vita sia comunque preferibile alla morte. Tra i due nasce una improbabile e drammatica sfida che li induce a scommettere temerariamente e in maniera divergente sul loro futuro. Il testo è letto da Valter Zanardi, dura 18:57.

(consigliato da S.P. che ringraziamo)