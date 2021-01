Il senso della Destra per la Cina

(WSC) ROMA – Il giorno dopo il discorso di Conte alle Camere, alcuni giornali di destra si sono scatenati in un attacco alla Cina senza precedenti.

Non è una cosa nuova, va avanti da un pezzo, perlomeno dal Conte II.

Eh, sì perché durante il Conte I un pezzo di destra (la Lega) firmò il Memorandum sulle Vie della Seta con la Cina, insieme ad altri 12 paesi europei, e lì le voci critiche arrivarono dal PD. Strano poi, perché Gentiloni – sempre del PD – era stato l’unico leader del G7 a partecipare al Summit di Pechino del 2017, e nessuno aveva fiatato.

Funziona più o meno così: se a chi è al governo piace Topolino chi sta all’opposizione dice che Topolino fa schifo, per poi capovolgere le cose quando chi era all’opposizione va al governo e viceversa. E’ la normale dialettica politica in un paese in cui grandi fette del Parlamento e del giornalismo hanno una preparazione NULLA sulla politica estera e pensano che Austria sia “estero”. Rari sono quelli che cercano vie di mezzo e sono quasi tutti, ahimè, in pensione.

Qui però si sta andando oltre ogni decenza.

Ultimamente, i più vocali nell’attaccare senza ritegno una superpotenza che ha un quinto della popolazione mondiale e con la quale lavorano migliaia di aziende italiane, sono appunto giornalisti e politici di destra. Sallusti su Il Giornale, Capezzone e Belpietro su La Verità, Meloni e Salvini a reti tv e social unificati, Dagospia, e chi ne ha più ne metta. Il gotha del trumpismo all’italiana.

La credibilità dei loro attacchi è pari a zero. Se la questione sono i “diritti civili”, non si spiega perché i medesimi invece sorvolano agilmente sui problemi in Russia o Bielorussia.

Se il problema è la concorrenza economica, i campioni della “flat tax” dovrebbero invece ammirare la Cina, dove il carico fiscale sulle imprese è tra i più bassi nel mondo e dove vige un’etica del lavoro da azienda bergamasca anni ’60.

Se il problema sono “i diritti dei lavoratori”, sui quali peraltro la Cina ha fatto passi avanti, come fanno lor signori a giustificare gli attacchi continui ai sindacati e alla “cultura di sinistra” sul lavoro a casa nostra?

Se il problema è la polizia cinese che interviene nelle manifestazioni, non sono gli stessi che vorrebbero abolire il reato di tortura e vietare i centri sociali?

Se il problema sono gli uiguri … ah no, un momento… la Destra raramente parla degli uiguri, si sa sono musulmani e i musulmani vanno combattuti.

Insomma, dov’è allora il VERO problema?

Sono giunto ad una conclusione: il motivo per cui la Destra ce l’ha con la Cina (e di riflesso per assurdo con i “cinesi” in generale) è che il partito unico al governo a Pechino si chiama Partito Comunista Cinese. Se si chiamasse, da domani, “Cina Unita”, rinnegasse Marx, Lenin e Mao, ma continuasse a fare le stesse cose, esattamente le stesse identiche cose – in politica interna, estera, in economia e sul lavoro – gli elogi si sprecherebbero.

Ecco un possibile suggerimento per la leadership cinese: cambiate nome e ve li fate amici. Ma il dubbio è che della Destra chiassosa di una piccola nazione mediterranea nota più che altro per le sue belle città d’arte, alla leadership cinese interessa un fico secco.