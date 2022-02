(WSC) NEW YORK – Un’invasione russa dell’Ucraina sarebbe un evento determinante che accelererebbe il nuovo disordine mondiale. I segni ci sono da anni, ma l’America e i suoi alleati sono impreparati, come lo sono di solito le democrazie, per i problemi che verranno. Il presidente Biden ha l’obbligo speciale di spiegare la posta in gioco e unire il paese come hanno fatto altri presidenti per affrontare la sfida.

L’amministrazione Biden ha fatto un discreto lavoro di retroguardia nel mobilitare l’Europa e la NATO in opposizione ai disegni della Russia sull’Ucraina, nonostante il suo errore nel far cadere le sanzioni del Nord Stream 2. Gli alleati sono per lo più d’accordo con la promessa degli Stati Uniti di “massive conseguenze” se la Russia invade, anche se ci chiediamo per quanto tempo Germania, Francia e Italia rimarranno a bordo. Le deboli sanzioni occidentali dopo l’invasione russa della Georgia nel 2008, e della Crimea nel 2014, hanno incoraggiato Vladimir Putin a credere che all’Europa manchi la volontà di resistere a qualcosa di serio.

***

Quello che Biden non ha fatto è spiegare agli americani i nuovi pericoli globali e cosa deve essere fatto per proteggere gli interessi degli Stati Uniti. Il problema va ben oltre l’Ucraina. La Cina vuole catturare Taiwan e dominare il Pacifico occidentale. La nuova partnership Russia-Cina significa che lavoreranno insieme contro gli interessi degli Stati Uniti. L’Iran è vicino a ottenere un’arma nucleare, e i jihadisti sono tutt’altro che sconfitti.

I passi avanti della tecnologia e la sua proliferazione mettono a rischio anche gli americani, in patria e all’estero. Il cyberattacco alla Colonial Pipeline l’anno scorso è stato un modesto esempio del danno che un player straniero può infliggere agli Stati Uniti in patria. Le armi ipersoniche e antisatellite potrebbero mettere fuori gioco le difese americane in tutto il mondo in pochi minuti e con poco o nessun preavviso. Immaginate una Pearl Harbor high-tech.

Niente di tutto questo è segno di allarmismo o inverosimile, per chiunque presti attenzione. Eppure la maggior parte degli americani sembra indifferente o compiacente riguardo ai possibili rischi. In parte questo è il risultato della stanchezza per le guerre in Iraq e Afghanistan. Gli ultimi tre presidenti hanno anche alimentato il desiderio, a sinistra e a destra, di far tornare a casa l’America.

Barack Obama ha risposto docilmente alle avances di Putin e a quelle di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Donald Trump ha assunto una postura più forte, e ha aumentato la spesa per la difesa, ma ha anche alimentato l’illusione che gli Stati Uniti possano ritirarsi dal mondo e rimanere al sicuro. Biden ha per lo più ignorato il mondo nella campagna elettorale del 2020, e il suo pasticciato ritiro dall’Afghanistan ha convinto gli avversari, e anche molti alleati, che gli Stati Uniti sono in ritirata.

Ma la realtà alla fine morde, e ora lo sta facendo sotto gli occhi di Biden. I presidenti devono rispondere al mondo così com’è, non come le loro promesse elettorali volevano che fosse. La questione è se egli affronterà il momento come hanno fatto i suoi predecessori, o se lascerà che il disordine si diffonda. Il suo primo obbligo è quello di spiegare i pericoli, perché minacciano gli Stati Uniti, e cosa deve essere fatto in risposta. Non si tratta solo di diritti umani e democrazia – i temi preferiti da Biden.

La diffusione dell’aggressione e del disordine minacciano la libertà e la prosperità americana. Nessuno sta per invadere la patria, ma i cyberattacchi potrebbero paralizzare pezzi dell’economia. Gli alleati che sono stati a lungo al nostro fianco potrebbero allontanarsi e placare i nuovi mascalzoni. Gli interessi economici degli Stati Uniti saranno a rischio.

Biden dovrà anche spostare l’attenzione della sua presidenza dall’espansione dello stato sociale interno al miglioramento della sicurezza nazionale. Le sue richieste di bilancio per la difesa dovranno aumentare sostanzialmente. Il suo assalto alla produzione energetica degli Stati Uniti – un atto di masochismo strategico ed economico – dovrà finire.

Dovrà anche fare molto di più per unire il paese. Questo significa abbandonare il suo approccio partigiano al governo e le divisioni polarizzanti della politica dell’identità. Ha vinto la presidenza su un tema di unità nazionale, e non ha alcuna speranza di farlo se la sua amministrazione sta dividendo il paese per razza, genere e classe.

***

Soprattutto, Biden avrà bisogno di costruire alleanze bipartisan sulla sicurezza nazionale, come fecero FDR e Harry Truman in altri momenti cruciali della storia. Le forze isolazioniste emergono sempre quando il mondo diventa più pericoloso, nella speranza che gli Stati Uniti possano nascondersi dietro una Fortezza America. Biden avrà bisogno di trovare alleati in entrambi i partiti per sconfiggere il richiamo di queste sirene.

Nel 1940 Roosevelt nominò i repubblicani Henry Stimson segretario alla Guerra e Frank Knox segretario alla Marina. Essi iniziarono a ricostruire le difese degli Stati Uniti in previsione del fatto che il paese potesse essere trascinato nei conflitti che allora infuriavano in Europa e in Asia. Truman lavorò con Arthur Vandenberg, il senatore GOP un tempo isolazionista, per costruire la NATO e combattere la guerra fredda contro il comunismo. Biden dovrebbe portare i falchi del GOP nei ranghi più alti della sua amministrazione per ottenere migliori consigli e sottolineare i pericoli che ci attendono.

Niente di tutto questo sarà facile nella politica americana così divisa, e c’è chi crede che Biden sia troppo debole ed esaurito per farlo. Ma si affronta il disordine, e si scoraggia la guerra, con il presidente che si ha. Biden ha ancora tre anni di mandato, e le canaglie del mondo non aspetteranno fino al 2024 che gli Stati Uniti si mettano d’accordo.

The Editorial Board, The Wall Street Journal