Il grande Tao cinese della riduzione della povertà e dello sviluppo sostenibile

di Yuri Tavrovsky

(WSC) ROMA – Yuri Tavrovsky è Direttore del think tank “Russian Dream e Chinese Dream”, Mosca, e professore alla Russian People’s Relationship University (Российский университет дружбы народов). Studia la storia della Cina da più di quattro decenni. Presentiamo qui su Wall Street Cina in esclusiva per l’Italia il suo intervento al Forum Lanting, che si è svolto il 28 settembre a Pechino. Sono stati discussi i problemi della governance globale in connessione con la pandemia e la vittoria della Cina sulla povertà. L’ex ministro degli esteri cinese Wang Yi, l’ex segretario generale delle Nazioni Unite Pag Ki-moon e altri personaggi di diversi paesi hanno tenuto discorsi. Dalla Russia solo Tavrovsky ha avuto l’opportunità di parlare. Ecco il suo discorso.

Vivere senza povertà è stato il sogno di innumerevoli generazioni di cinesi per diverse migliaia di anni. Possiamo vedere le manifestazioni di questi sogni nei libri di filosofi antichi. Nel classico “Book of Poems” (Shi jing) raccolto e curato da Confucio si possono trovare speranze per una vita felice senza fame. Il grande saggio stesso ha coniato l’idea “xiao kang” (“piccola prosperità”) e ha lasciato che i suoi discepoli la sviluppassero.

La vita senza povertà non era solo un sogno per filosofi e poeti. Gli eserciti contadini scrissero la loro richiesta di giustizia sui loro stendardi: Turbanti Gialli, Sopracciglia Rosse, Taiping, Boxer … La grande idea di porre fine alla povertà e all’umiliazione della nazione divenne estremamente popolare alla fine della dinastia Qing grazie alle opere di Liang Qichao e Kang Youwei. Hanno ispirato Sun Yatsen e i suoi seguaci nel rovesciare il governo imperiale corrotto e inefficiente. Il benessere delle persone (min sheng) è diventato uno dei tre pilastri dell’insegnamento di Sun Yatsen. Il Partito Comunista ha impiegato sette decenni di lotte, sconfitte e vittorie per aprire la strada a una vita migliore delle persone e per realizzare il grande sogno di “xiao kang”.

Francamente, ero piuttosto cauto nel 2012 leggendo le promesse del nuovo leader cinese Xi Jinping di sradicare la povertà assoluta nel paese e costruire quella che ha definito una “società globale benestante” entro il 2021. Naturalmente sapevo prima che la politica di “riforma e apertura” fosse avviata nel 1978 che più del 95% dei cinesi era impoverito. Anche dopo diversi decenni di sviluppo di successo, nel 2012 erano rimasti ancora 99 milioni di poveri.

Basta pensarci! Quasi 100 milioni di persone! Due terzi della popolazione del mio grande paese! Dare “xiao kang” a così tante persone in meno di 10 anni sembrava quasi impossibile. Inoltre, non potevo dimenticare come i leader del Partito Comunista Sovietico alla fine degli anni ’70 avessero “promesso solennemente che l’attuale generazione del popolo sovietico vivrà sotto il comunismo” … Non esiste un Partito Comunista Sovietico ora e la gente non gode del comunismo. Invece abbiamo un “capitalismo con caratteristiche russe” piuttosto brutto. Il numero dei poveri continua a crescere e quest’anno ha raggiunto quasi il 20% dell’intera popolazione.

Sì, era difficile credere allora a Xi Jinping e alla sua narrativa sul Sogno Cinese e il “xiao kang”. Ma non sono stato affatto sorpreso quando si è concluso il XIX congresso del PCC nel novembre 2017, il presidente Xi Jinping ha usato parole insolite e molto emozionanti: “Il Celeste Impero appartiene a tutti – questo è il Grande Tao”.

Il Grande Tao, la Grande Via, va oltre la Grande Muraglia. Ci sono molti modi, molti Tao. Quest’anno la Cina ha inventato il “Grande Tao del controllo della pandemia COVID” e lo ha condiviso con il mondo. Dopo che lo “xiao kang” sarà raggiunto entro la fine di quest’anno, la Cina condividerà con noi un’altra grande invenzione, il “Grande Tao della Riduzione della Povertà”. La società umana ha davvero bisogno di imparare e usare questo Tao. Attualmente la situazione è piuttosto pessimistica. Secondo «The Sustainable Development Goals Report 2019» pubblicato dalle Nazioni Unite, l’8,6% della popolazione mondiale vive ancora in condizioni di povertà. C’erano 784 milioni di persone costantemente affamate nel 2015 e due anni dopo, nel 2017, il numero era di 821 milioni! Le statistiche sulla povertà crescono anche in America e Russia. Le conseguenze del COVID-19 in termini di crescita della povertà possono essere previste per molte nazioni. C’è solo un paese tra i 191 stati membri delle Nazioni Unite che ha mantenuto le sue promesse di sradicare la povertà e la fame. È la Cina, e lo ha fatto nel 2020.

Ci sono due possibili modi per reagire a un altro risultato cinese. Primo: invidiare di più la Cina, odiarla ancora di più, intensificare le guerre commerciali, vietare le tecnologie cinesi, cercare di sovvertire la stabilità politica ed economica cinese. Secondo: ammettere l’efficienza del sistema sociale cinese e della governance che è già sempre più apprezzata dal resto del mondo. Voglio che il mio paese, la Russia e altri paesi, scelgano la seconda via.

È ora più che mai evidente che esiste un Tao cinese di base o la Via Fondamentale. Si chiama “socialismo con caratteristiche cinesi”. Ha reso possibile la comparsa di molti altri modi: il “Grande Tao per la riduzione della povertà”. Il “Grande Tao del controllo della pandemia COVID”, il “Tao di One Belt and One Road“. Questi grandi modi sono di importanza globale e offrono un riferimento per le nazioni che perseguono obiettivi di riduzione della povertà e sviluppo sostenibile.

Negli ultimi 70 anni la Cina ha svolto una missione continua per sollevare dalla povertà una nazione tradizionalmente povera. Quella era la missione del Partito Comunista Cinese fin dall’inizio, nel 1921, ed è ancora vero ora, 100 anni dopo. Solo il socialismo può promettere l’eliminazione della povertà a centinaia di milioni di persone e garantirne la consegna. Quest’anno due grandi vittorie della nazione cinese hanno dimostrato al mondo una forte vitalità ed efficienza del suo sistema di governo. La Cina ha mostrato alle nazioni in via di sviluppo che le idee occidentali per i sistemi politici non sono l’unico modo per ottenere la modernizzazione. La Cina può condividere anche altre esperienze che includono il sistema economico di mercato socialista, il sistema di occupazione di massa, il sistema di sicurezza sociale inclusivo e il sistema di riduzione della povertà.

Forse ancora più importante è che questi due trionfi hanno anche dimostrato la superiorità del sistema socialista con caratteristiche cinesi sul sistema capitalista liberale. Nessun paese capitalista potrebbe mettere sotto controllo il coronavirus così rapidamente ed efficacemente come ha fatto la Cina socialista. Nessun paese capitalista potrebbe superare le conseguenze economiche dell’epidemia così rapidamente come ha fatto la Cina socialista.

Ovviamente Francis Fukuyama aveva torto con la sua idea di “fine della storia”. La storia va avanti e ora stiamo aprendo pagine completamente nuove e interi capitoli. Penso che il capitolo più recente si chiamerà “La comunità umana del destino condiviso”. Presentata dal presidente Xi Jinping solo pochi anni fa, questa idea è stata inizialmente accolta con un certo scetticismo e persino sospetto. Alcuni esperti iniziarono a scrivere storie e libri sulla trappola di Tucidide o anche sui “piani cinesi per l’egemonia mondiale”. Questa è una percezione molto sbagliata che non porta da nessuna parte ed è irta di gravi errori e pericoli.

Prima di tutto Pechino non avvia nessuna nuova organizzazione sotto il suo controllo e non preme su altre nazioni affinché aderiscano o addirittura condividano l’idea. Offre l’iniziativa su cui riflettere perché ora non ci sono altre idee per unire il mondo. La società umana al giorno d’oggi è unita dalla tecnologia e dal commercio. Allo stesso tempo c’è una pericolosissima tendenza negativa alla de-globalizzazione, alla rottura dell’attuale ordine mondiale, al danneggiamento delle organizzazioni internazionali e alla demolizione degli accordi. L’unilateralismo prevale ora sul multilateralismo in Occidente e si sta diffondendo in tutto il mondo. In tali circostanze le nazioni del mondo hanno bisogno di idee ed esempi positivi da seguire.

“La comunità umana del destino condiviso” è esattamente un’idea del genere. Fermare l’epidemia di coronavirus e l’eradicazione della povertà sono esattamente questi esempi.