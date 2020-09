Guerra Usa-Cina: “La Repubblica” trumpiana doc, sulla visita di Pompeo in Italia

di Luca Ciarrocca

(WSC) ROMA – Non lo faccio mai, ma oggi devo criticare un collega e un giornale, Maurizio Molinari direttore di ‘Repubblica’, il quale non manca occasione per far rimpiangere l’era di Eugenio Scalfari fondatore, e poi i lunghi anni di direzione di Ezio Mauro. Molinari scrive su LinkedIn e su Repubblica: “Il duello tra Cina e Stati Uniti nasce dalla volontà di Pechino di insediarsi strategicamente in Italia, considerato il ventre molle di Unione Europea e Nato, e vede gli Usa impegnati ad evitarlo. Questa è la cornice della visita a Roma del Segretario di Stato americano Mike Pompeo”.

Che dire? Una visione così di parte lascia davvero di stucco, per la mancanza di oggettività geopolitica. La campagna neo maccartista del Dipartimento di Stato – attaccare, insultare e diffamare Pechino a prescindere – tracima e viene fatta propria non solo a destra, ma anche, appunto, da quotidiani un tempo più onesti nel difendere il ruolo dell’UE e ora divenuti longa manus della Casa Bianca.

La Repubblica dovrebbe mettere in evidenza come sia urgente invece distinguersi dalla becera politica trumpiana (la strategia intelligente di Angela Merkel) rifiutandosi di accettare l’idea di un’Italia vassalla di Washington, il vecchio concetto di “periferia dell’impero”. È irricevibile, scandaloso e denota mancanza di qualsiasi orgoglio di patria, definire il nostro paese “ventre molle di Unione Europea e Nato”, caro Molinari. È ora di dire basta a questo poco sofisticato neo maccartismo trumpiano anticinese.

da Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetcina1

A questo post, sulla mia pagina FB, ha riposto Massimo Jaus, giornalista italiano a New York:

Caro Luca, credo che Molinari abbia ragione. La Cina ha investito pesantemente e strategicamente in Italia mentre le aziende americane se ne sono andate. Non credo sia solo un calcolo economico perche’, come tu ben sai, il ritorno dei profitti in Italia non e’ così’ conveniente. E dalla Cina non e’ che un’azienda decide di entrare in un mercato, ma tutto e’ coordinato a livello governativo che sceglie le aziende cinesi e “suggerisce” dove investire. Vedi per esempio le aziende di robotica che erano il “gioiellò” italiano. La battaglia tra Cina e Stati Uniti si combatte, per ora, nei consigli di amministrazione, ma e’ cominciata da un bel pezzo.

La mia riposta: Luca Ciarrocca

caro Massimo Jaus le tue possono essere critiche giuste ma secondo me ci sono due punti essenziali da non perdere di vista. Il primo (su cui hai preferito sorvolare) è quello del vassallaggio dei media italiani – diciamo tutti i giornaloni – con la loro ignominiosa e totale subalternità agli Stati Uniti. E’ lontanissima l’epoca dei Clinton e degli Obama in cui l’Europa aveva il ruolo geopolitico che gli spetta. Con il potere nella mani del duo Trump-Pompeo sembra di essere arretrati di sessant’anni, ai tempi della Prima Guerra Fredda. Per questo ho accennato al fenomeno che io definisco “neo maccartismo anti-cinese” alimentato dal Dipartimento di Stato USA. Il secondo punto è la lotta tra Stati Uniti e Cina per il dominio economico-finanziario, l’America si è accorta che in molti settori (high-tech, AI, biotecnologie, etc) non riesce più ad essere leader secondo logiche da libero mercato, cresce la paura di perdere profitti e rilevanza a vantaggio della seconda potenza mondiale, che avanza, avanza e avanza, studia, programma, pone le basi del proprio futuro con molta calma e lungimiranza. Guarda che le patetiche ritorsioni di Washington contro TikTok, Huawei e il 5G e molte situazioni simili, rivelano non soltanto insicurezza e disperazione strategiche da parte degli USA, ma confermano quanto scrive qui sotto Peter Marangoni: per quanto tempo noi nella periferia dell’impero dovremo subire i diktat americani in economia e in politica, giustificati esclusivamente dalla presenza sul territorio della Repubblica Italiana di 70 bombe atomiche ‘made in USA’? Non è forse venuto il momento di scegliere una sana e solida terza via, ovvero puntare sulla forza e l’autonomia dell’UE, sia rispetto agli Stati Uniti sia rispetto alla Cina?

Peter Marangoni

E aggiungerei che è forse il caso di chiudere le basi USA in Italia una volta per tutte!!!!

Marco Marazzi

Le aziende americane se hanno lasciato l’Italia l’hanno fatto per tutti i problemi che noi poniamo ad investitori esteri. Passi per il 5G dove le cose sono complesse ma trovo inappropriata l’insistenza americana sui porti italiani. Per una volta, una sola almeno, pensiamo all’interesse nazionale. Il traffico lo portano le navi cinesi che vengono da Suez e tornano in Cina. Tant’e’ che il Pireo e’ salito dalla 17’ma alla quarta posizione come porto container in Europa grazie anche a Cosco. Forse la Grecia e’ stata espulsa dalla NATO per questo? Non mi sembra. Quindi calma e sangue freddo che spero il governo italiano avrà. Ragionare in termini economici e vedra’che quando Genova o Trieste cresceranno magari arriva anche un fondo americano.