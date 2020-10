Giada Messetti: “Ecco perché la Cina è uscita dal Covid-19” – VIDEO

(WSC) ROMA – Guardate per favore il video qui sotto. A Riccardo Iacona di Presa Diretta Giada Messetti racconta, con calma ed equilibrio, come e perché la Cina è uscita al 100% dalla pandemia di Covid-19 e ora è il paese con l’economia che cresce di più nel mondo.

I motivi? Politici (non è una democrazia), culturali, spirituali, economici e tecnologici.

Giada lavora in RAI ma è una sinologa, parla cinese, è autrice del libro “Nella testa del Dragone” (Mondadori).

Grazie, ci fai capire più della Cina in questo video che in 100 articoli di paludati esperti (per non parlare dei neo maccartisti anti-cinesi a prescindere). (l.c.)