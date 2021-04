Flop SuperLega? Ora per il calcio 60 minuti di gioco e tre tempi

di Gianni Perrelli

(WSC) ROMA – L’aspetto più strabiliante del golpe fallito nell’universo del pallone è la cornice comica, prima ancora che dilettantistica, in cui è maturato. I dodici presidenti di alcune fra le società più ricche e blasonate del pianeta che hanno perpetrato il colpo di Stato amministrano collettivamente budget superiori al Pil di un Paese africano. E’ gente scafata, immersa fino al collo nell’alta finanza. Come è possibile che abbiano tutti insieme perso il lume della ragione tentando di mettere in atto una rivoluzione con metodi che sarebbero apparsi velleitari perfino ai parroci che patrocinano le squadrette da oratorio? E’ mai concepibile che non abbiano calcolato i contraccolpi, sportivi e politici, di una svolta così sconquassante? Hanno messo in conto il rischio di un rapido dietrofront che li avrebbe esposti (come è successo) a una delle più sputtananti figure della storia sportiva?

Sono bastate 48 ore per rimangiarsi tutto. Come nelle gag di Scherzi a parte.

E’ fuorviante, intendiamoci, leggere la vicenda nella chiave di Robin Hood contro l’avidità e l’arroganza dei ricchi. Uefa e Fifa sono, alla stregua dei dodici ribelli, mega-comitati d’affari che pensano solo al business. La Fifa ha assegnato i mondiali dell’anno prossimo al Qatar che ha pagato il privilegio a peso d’oro e fa costruire gli stadi a torme di schiavi asiatici sotto-salariati a cui all’arrivo a Doha viene sequestrato il passaporto.

La realtà è che la pandemia sta minando alle radici anche il pianeta calcio. Le grandi società, che strapagano i campioni, rischiano la bancarotta. E per uscire dall’angolo si sono inventati, coi miliardi garantiti da J.P. Morgan, una Superlega esclusiva a cui si sarebbe aderito per titoli onorifici e in cui sarebbe stato mortificato il principio del merito sportivo. Ma ci sono altre due ragioni alla base di questa insensata insurrezione.

La prima è il crollo dell’identità. Le proprietà di molti fra questi club sono esotiche, del tutto indifferenti alla tradizioni nazionali e al fascino del campanile. Non vendono una passione ma uno spettacolo, soprattutto sui mercati televisivi asiatici in cui il football è diventato un fenomeno trendy. In Italia, fra i ribelli, solo la Juve appartiene a una famiglia italiana. Il Milan è in mano agli americani, l’Inter ai cinesi.

Infine è anche vero che pure il format del calcio è entrato in crisi. Non ha più presa fra i giovani che si annoiano a vedere le partite per intero e si eccitano solo con gli highlights delle azioni più spettacolari. Tanto che una corrente “luterana” sta già pensando di ridurre i novanta minuti a sessanta e aumentare i tempi da due a tre in modo da conferire al football un ritmo più serrato, vicino alle emozioni incalzanti del basket.

Il presidente che esce peggio da questa batracomiomachia è indubbiamente lo juventino Andrea Agnelli. Da più parti vengono invocate le sue dimissioni (arriva il cugino Giovanni Nasi?). Che difficilmente verranno perché Agnelli è la proprietà. Non può dimettersi da se stesso a meno che non sia John Elkann, gerarchicamente superiore negli equilibri di famiglia, a imporglielo per riparare alla figuraccia mondiale che potrebbe avere una ricaduta sull’immagine della Fiat. Ma Andrea Agnelli ha dalla sua anche il pedigree. Il nonno Edoardo negli anni Trenta entrò nella leggenda vincendo cinque scudetti consecutivi. Lui ne ha conquistati addirittura nove. E nemmeno il clamoroso flop è bastato a indurlo ad archiviare l’utopia della Superlega. E’ intenzionato a riprovarci quando i tempi saranno più maturi. Il golpe rientrato resterà intanto una macchia indelebile sulla sua reputazione di manager che ha sottovalutato la dimensione romantica, quasi religiosa, in cui i tifosi vivono le epopee del pallone.