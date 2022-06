Elon Musk e Bolsonaro, il neocolonizzatore e il neofascista

di Eliane Brum

(WSC) MADRID – Quando il miliardario che tratta il pianeta come se fosse il suo giardino incontra il più nefasto esemplare di governance globale, abbiamo un’immagine potente dell’apice della nostra tragedia. È quello che è successo in Brasile il 20 maggio, quando Jair Bolsonaro ha ricevuto Elon Musk con un servilismo indegno di un capo di Stato. Bolsonaro, che i suoi sostenitori definiscono un “mito”, ha definito Musk un “mito della libertà”. La scena è molto più di un incontro festoso tra due dei più grandi cattivi contemporanei: Musk e Bolsonaro, insieme, incarnano l’ascesa del capitalismo predatorio che ha causato il collasso climatico e oggi lo accelera. La corrosione della democrazia è sia un danno collaterale che una condizione per il neocolonizzatore e il neofascista di alimentarsi a vicenda.

Elon Musk ha annunciato su Twitter il suo arrivo in Brasile per collegare 19.000 scuole difficili da raggiungere in Amazzonia attraverso il suo Starlink. Ha inoltre annunciato che aiuterà il governo brasiliano a monitorare la foresta pluviale. Bolsonaro, che è arrivato a licenziare il presidente dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale, un’istituzione pubblica di fama internazionale, perché i dati sulla deforestazione hanno disonorato il suo governo, ritiene di aver trovato in Elon Musk la garanzia di dati più favorevoli sul suo operato in Amazzonia. Il suo governo, che mantiene l’ideologia della “sovranità nazionale”, con i militari che gridano che i gringos vogliono portare via l’Amazzonia al Brasile, ha felicemente aperto la giungla all’uomo più ricco del pianeta.

Il miliardario è quello che gli intellettuali amazzonici chiamerebbero un “mangiatore di mondo”. È l’incarnazione ultima del capitalismo predatorio che guarda alla terra e allo spazio come se fossero a sua disposizione, così come alle profondità delle menti e dei corpi, perché, dopo tutto, può farlo. E, se può, non pensa di dover pensare se deve farlo o meno. Se può, può. La sua risposta più grandiosa alla crisi climatica è la colonizzazione di Marte. Anche le auto elettriche di Tesla sembrano rispondere più a una visione di dove sarà il profitto in futuro – dato che i combustibili fossili che hanno arricchito i capitalisti del passato hanno i giorni contati – che a una convinzione ambientalista. Nelle ultime settimane, Musk ha architettato il movimentato piano per l’acquisto di Twitter, la piattaforma più strategica per influenzare le elezioni. Ora sta approfittando di quello che potrebbe essere l’ultimo anno di potere di Bolsonaro per avanzare verso l’Amazzonia e la privilegiata base di lancio spaziale di Alcântara.

Elon Musk è il vecchio colonizzatore riciclato e rivestito di tecnologia all’avanguardia; tutto ciò che tocca diventa una merce. Il pianeta non è più il suo limite. Bolsonaro è il populista di estrema destra brutale e maleducato che i liberali raffinati abbracciano per mantenere intatti i loro privilegi, anche a costo della democrazia. E costa. Solo una vera democrazia potrebbe limitare le azioni di miliardari come Elon Musk. Ma le democrazie sono concetti sempre più vuoti nelle mani di uomini come Bolsonaro e dei suoi sosia in tutto il mondo. Il neocolonizzatore ha già detto che potrebbe organizzare un colpo di Stato in qualsiasi Paese. Il neofascista ha già annunciato un colpo di Stato se le urne non lo eleggeranno. Quattro mesi prima delle elezioni, si stringono la mano.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da El Pais, che ringraziamo.