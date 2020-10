Dibattito TV Pence-Harris: senza Trump, la politica ‘civilizzata’ prevale sulla rissa

di Luca Ciarrocca – direttore di Wall Street Cina

(WSC) ROMA – La scorsa notte si è visto per la prima volta da anni un buon livello di decenza e civismo nel dibattito TV tra i due candidati alla vice-presidenza degli Stati Uniti Mike Pence e Kamala Harris. Si può (e si deve…) essere in disaccordo, come accade in America a repubblicani e democratici. Si discute, ci si confronta, si propongono visioni diverse e alternative della politica e della società. Se la politica è invece rissa costante, amplificata dai social e dalla televisione, qualcosa si è perso irrimediabilmente. E per gli USA – non parliamo di casa nostra – sappiamo esattamente di chi è la colpa di questa politica degenerata e contagiata da un virus peggiore del Covid. In condizioni normali una persona con evidenti sindromi da psicopatologia, socio-patologia e narcisismo dovrebbe essere ricoverata d’urgenza in una clinica psichiatrica, ma se invece governa una superpotenza con 8000 bombe nucleari, a suon di strappi, rabbie, vendette e gesti inconsulti, ci rendiamo conto del rischio a cui non solo gli americani ma tutti noi andiamo incontro? E lo giustificate solo perché Wall Street sale? Pffff…..