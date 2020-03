Coronavirus e cospirazioni, gli incapaci dell’OMS dovrebbero dimettersi

di Dr. Hakim Djaballah

Le teorie della cospirazione e la disinformazione sul Coronavirus appena scoperto continuano ad emergere e molte storie sono già state ridimensionate. Questi sono alcuni esempi.

I gruppi della destra credono che la Cina abbia intenzionalmente prodotto il virus per liberarlo nel resto del mondo, alla ricerca del dominio e della supremazia economica; tranne che lo ha rilasciato prematuramente sul proprio territorio e non è riuscito a contenerlo.

I fan accaniti di fantascienza credono che il virus SARS-CoV2 sia sfuggito dall’Istituto di Virologia di Wuhan, che si trova a diversi chilometri di distanza dall’ormai famigerato mercato del pesce di Huanan a Wuhan, in Cina. Il virus deve aver percepito che il mercato umido era un posto migliore per rilassarsi rispetto a un laboratorio di ricerca altamente controllato, con tutti i comfort che offre.

Più recentemente, il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che il virus sarebbe morto una volta che la temperatura fosse stata più calda. In seguito il suo capo dello staff ha aggiunto che il coronavirus era la bufala del giorno; in un raduno dei sostenitori del presidente ha ipotizzato che il virus fosse una bufala creata dall’opposizione democratica per colpirlo alle prossime elezioni presidenziali.

La scansione dei social media ha rivelato teorie ancora più intriganti, confermando che la mente umana può essere molto creativa, per alcune persone, le quali potrebbero facilmente diventare le nuove Agatha Christie della loro generazione. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha deciso di combattere la disinformazione, chiedendo aiuto a Google e Facebook. Questi due giganti dell’ informazione combinati non sono stati nemmeno in grado di fermare la disinformazione politica; come avrebbero potuto fermare la disinformazione su un virus?

La teoria della cospirazione più dannosa è che cani e gatti, i nostri amati animali domestici, abbiano il virus SARS-CoV2 e possano infettare i loro proprietari, portando alcuni barbari in Cina, Hong Kong e altri paesi asiatici a far morire queste povere bestie lanciandole da grattacieli, avvelenandoli, affamandoli e, in pochi casi che possono essere definiti “leggermente più umani”, abbandonandoli per la strada.

Anche nell’avversità, quando la nostra arma migliore dovrebbe essere la compassione, alcune persone sono ferme nella loro crudeltà nei confronti di questi animali innocenti senza voce e senza nessuno che li protegga; azioni che sono semplicemente una risposta alla propaganda e alla disinformazione sui social media.

Il presidente cinese Xi Jinping fa il giro di una struttura militare per misure anti-coronavirus. Xinhua-Yonhap

Tutte le tracce che indicano disinformazione sembrano essere alimentate dalla censura cinese volta ad educare il mondo su questa crisi, con alcuni passaggi anche nella retorica dell’OMS. Cosa nasconde la Cina? I regimi autoritari prosperano nel controllare i messaggi, ma per quanto riguarda l’OMS?

Alcune date importanti da ricordare:

30 dicembre 2019 – L’oculista dottor Li Wenliang lancia l’allarme per un possibile focolaio a Wuhan di una malattia simile alla SARS.

30 dicembre 2019 – Apparentemente l’ufficio regionale dell’OMS viene a conoscenza di un virus sconosciuto che causa diversi sintomi simili alla polmonite, a Wuhan, nello stesso giorno – una coincidenza?

3 gennaio 2020 – I protocolli di intimidazione e censura, per controllare il messaggio, sono attivati ​​dalle autorità cinesi, con l’accusa di “fare commenti falsi” e di aver “disturbato gravemente l’ordine sociale” come un avvertimento per altri medici, scienziati, e operatori sanitari al fine di farli tacere.

7 gennaio 2020 – Le autorità cinesi confermano l’identità del nuovo virus come coronavirus simile a SARS-CoV.

11 gennaio 2020 – Le autorità cinesi annunciano la prima morte per COVID-19 – un uomo di 61 anni di Wuhan, che apparentemente ha visitato il mercato del pesce di Huanan.

29 gennaio 2020 – Il direttore generale dell’OMS incontra il presidente cinese, il quale commenta che “Gli esperti dell’OMS hanno visitato Wuhan nella Cina centrale, dove il virus è scoppiato per la prima volta”. Il pubblico non è a conoscenza di tale visita.

7 febbraio 2020 – Il dottor Li, 34 anni, muore dopo essere stato infettato dal virus SARS-CoV2.

9 febbraio 2020 – Una squadra di perlustrazione si dirige in Cina per indagare sulla crisi SARS-CoV2 nell’ambito di una missione congiunta OMS-Cina.

28 febbraio 2020 – Il rapporto della missione congiunta OMS-Cina è reso pubblico.

Il direttore del programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Michael Ryan, a sinistra, il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, il secondo da sinistra, e il responsabile tecnico dell’OMS Maria Van Kerkhove partecipano a una conferenza stampa quotidiana. AP-Yonhap

Il tanto atteso rapporto sembra essere stato scritto sulla base del messaggio e deve essere stato letto e approvato dalla leadership dell’OMS per la sua pubblicazione. In tal caso, fornisce alcune preoccupazioni sull’indipendenza, la trasparenza e la competenza di questa organizzazione.

Speravamo che questa missione congiunta fornisse nuove informazioni e facesse luce sull’epidemia in Cina, per aiutare a prepararci all’evoluzione del virus, capire le sue modalità di trasmissione e come aggiornare i protocolli sanitari in tempo reale mentre si sta diffondendo da un paese all’altro a un ritmo allarmante.

Le curve epidemiologiche e le rotte di trasmissione segnalate, per lo stesso coronavirus originario della Cina, non spiegano le tendenze che stiamo osservando in Corea del Sud, Italia, Iran e nel resto del mondo. La trasmissione nell’ambito della famiglia, ad esempio, non può essere una via principale, altrimenti il ​​numero di casi confermati in Cina sarebbe stato in milioni e non in migliaia.

Un modo di trasmissione più criptico sta emergendo sulla costa occidentale degli Stati Uniti continentali, con gli esperti che ritengono che potrebbe già essere in atto un focolaio nello Stato di Washington, con casi confermati non collegati ai viaggi diretti in Cina.

Un altro caso serio a Davis, in California, sconcerta i medici che stanno cercando di capire dove un particolare paziente avrebbe potuto contrarre il virus SARS-CoV2; il paziente non ha viaggiato in Cina né è stato in stretto contatto con nessuno che fosse stato di recente in Cina o in altre aree interessate.

In Cina, il primo caso clinicamente diagnosticato è stato il 2 dicembre 2019, con il primo caso confermato l’8 dicembre a Wuhan; ma il governo cinese ha annunciato la prima morte solo l’11 gennaio. In considerazione dell’elevato tasso di contagio della SARS-CoV2, c’è un ritardo inspiegabile da parte del governo cinese con quasi nessun caso segnalato o morte. Avremmo dovuto vedere una curva al rialzo nelle prime settimane di dicembre dei pazienti appena infetti.

COVID-19 è la malattia causata dal virus SARS-CoV2, secondo la stessa definizione dell’OMS. Tuttavia, gli autori del rapporto hanno continuato a riferirsi a COVID-19 sia come virus che come malattia. In un caso, COVID-19 viene ridefinito come virus zoonotico e in un altro è un patogeno appena identificato.

Sebbene il capo dell’OMS emergente dell’unità di malattie e zoonosi fosse un membro integrante di questa spedizione, è un fatto deplorevole e disgraziato che tali inevitabili errori possano accadere, in un momento in cui l’OMS sembra combattere la disinformazione.

Il rapporto conferma che l’epidemia non avrebbe potuto iniziare nel mercato ittico di Huanan. Un pezzo mancante critico è, tuttavia, informazioni dettagliate sul paziente zero e sulla sequenza del virus da questo paziente; senza queste informazioni a portata di mano, francamente, l’utilità di questo rapporto, quando siamo sull’orlo di una potenziale pandemia globale, non aiuta così tanto. Alcune delle informazioni contenute nel rapporto erano già note al pubblico.

Il governo cinese ha dichiarato che la prima vittima è stata un uomo di 61 anni di Wuhan e il rapporto dell’OMS descrive un’autopsia eseguita su un uomo di 50 anni anche di Wuhan. Non è chiaro se questo potrebbe essere lo stesso paziente in quanto non sono state fornite informazioni aggiuntive su entrambi. Uno di loro potrebbe essere il paziente zero?

La missione congiunta OMS-Cina avrebbe potuto iniziare già nel dicembre 2019. Questo “killer criptico” ha già girato il mondo. Ora è là fuori nelle nostre comunità e ciò significa che tutti sono a rischio di essere infettati. Il mondo si aspetta i più alti standard, ma l’OMS ha deluso il mondo. Non c’è tempo per le lodi, piuttosto è tempo per una richiesta di dimissioni.

Per un’organizzazione, apparentemente in lotta con la disinformazione, l’OMS sembra alimentarla, rilasciando un rapporto incompleto che sta sollevando più domande che fornendo risposte e sopratutto implora domande sulla segretezza della Cina e sulla missione dell’OMS.

Con il rilascio tempestivo di questo rapporto e del suo messaggio, tuttavia, una nuova narrazione chiede al mondo di dare credito alla Cina per i suoi sforzi di contenimento del virus, aggiungendo che il mondo dovrebbe giudicare la Cina con più buon senso e meno ideologia. Bene, il buon senso impone che se rompi qualcosa, la ripari.

La Cina ha in qualche modo scatenato un “virus criptico” sull’umanità, ha permesso ai cittadini cinesi infetti di viaggiare liberamente per il mondo, ha minacciato chi dava informazioni, espulso giornalisti stranieri, censurato il flusso di informazioni e non è riuscita ad avvisarci in tempo; tutte queste misure avevano il solo scopo di controllare il messaggio e proteggere la Cina.

Nell’anno del Ratto, le parole del defunto dottor Li, “Se i funzionari avessero divulgato prima informazioni sull’epidemia, penso che sarebbe stato molto meglio”, riassume il dono che la Cina ha fatto al mondo.

Il Dr. Hakim Djaballah è un farmacologo e tecnologo molecolare americano di origine algerina con esperienza in virologia e oncologia. Il Dr. Djaballah è un leader sulla scoperta e lo sviluppo di farmaci e fa parte di diversi comitati consultivi. È co-fondatore, presidente e CEO di Keren Therapeutics, una startup che si dedica alla scienza dell’invecchiamento. In precedenza, il Dr. Djaballah era CEO del Pasteur Institute in Corea, un istituto di ricerca transnazionale specializzato in malattie infettive e oncologia. Prima di trasferirsi in Corea del Sud, il Dr. Djaballah era affiliato al Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) a New York, negli Stati Uniti. MSKCC è il più antico istituto di ricerca e cura del cancro, fondato nel 1884. Il dott. Djaballah ha conseguito una laurea presso l’Università di Birmingham (Inghilterra) e un dottorato presso l’Università di Leicester (Inghilterra). Ad oggi, il Dr. Djaballah ha pubblicato più di 96 articoli, capitoli di libri e recensioni. È inventore di numerosi brevetti, fondatore di due società di biotecnologia e vincitore del premio per il riconoscimento degli utenti di robot e visione del 2007.