Alla Casa Bianca di Biden, tornano gli economisti di Obama

(WSC) WASHINGTON – Se Joe Biden sta cercando di distinguere la sua prossima amministrazione da quella di Barack Obama, certamente non ci è riuscito nella scelta dei consiglieri economici che ha annunciato lunedì, scrive il Wall Street Journal in un editoriale.

Sono tutti veterani dell’amministrazione Obama che si caratterizzano perché credono in più spesa pubblica, più regolamentazione, tasse più alte e soldi più facili. Speriamo che il risultato sia migliore di quella che è diventata nota come “stagnazione secolare” durante gli anni di Obama, scrive il quotidiano di Rupert Murdoch, esagerando dal lato del pessimismo, visto che sotto Obama l’economia andò molto bene e si riprese dalla terribile recessione del 2008-2009.

Janet Yellen, nominata ministro del Tesoro, è un’economista con un curriculum politico eccezionale. È una keynesiana della scuola di James Tobin (la Tobin tax) che crede nella spesa come stimolo fiscale e bassi tassi di interesse. Come presidente della Federal Reserve nel secondo mandato di Obama, è stata piuttosto lenta nell’aumentare i tassi di interesse e nel ridurre gli acquisti di obbligazioni da parte della Fed.

Probabilmente il prossimo anno preferirà un mix di politiche in stile 2009 con un forte aumento della spesa pubblica mentre esorterà la Fed a monetizzare in qualche modo questa policy.

Biden ha anche ingaggiato Jared Bernstein, un artefice delle misure di stimolo di Obama, che notoriamente aveva predetto nel gennaio 2009 che la spesa avrebbe mantenuto la disoccupazione sotto l’8% per raggiungere il 7% entro l’autunno del 2010. Non proprio, scrive il WSJ.

Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 10% nell’ottobre 2009, è rimasto al 9,9% fino all’aprile 2010 e non è sceso al di sotto del 7% fino a novembre 2013. Bernstein ha riposto la sua fiducia nel “moltiplicatore” keynesiano secondo cui $1 di nuova spesa produce un extra $1,57 o più di PIL aggiuntivo. Sbagliato di nuovo, opina il quotidiano finanziario.

Bernstein entrerà a far parte del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca, dove il suo capo sarà l’economista di Princeton Cecilia Rouse. È una veterana della Casa Bianca sia con Bill Clinton che con Barack Obama. Il suo lavoro accademico si è concentrato su materie microeconomiche come l’istruzione e il mercato del lavoro e la sua ricerca ha prodotto risultati che dimostrano scetticismo sui benefici della scelta della scuola.

Il Consiglio economico nazionale di Biden che coordina la politica economica alla Casa Bianca sarà guidato da Brian Deese, un altro veterano di Obama. Deese ha contribuito a progettare il salvataggio automatico del 2009 che è stato controverso per aver “sventrato” i contratti degli obbligazionisti.

In una fase di esilio politico ha poi lavorato per BlackRock, il fondo d’investimento più grande del mondo, dove è stato il capo globale per gli investimenti sostenibili, il portafoglio politico per le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG).

Fonte: Wall Street Journal