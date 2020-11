Il monolite nel deserto dello Utah

(WSC) NEW YORK – Un misterioso monolite di metallo è stato ritrovato nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti. A individuare la colonna sono stati gli ufficiali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza mentre svolgevano una perlustrazione in elicottero in una zona a sud-est dello stato per conto della Division of Wildlife Resources.

Il monolite è alto circa 3 metri ed è piantato nel terreno. Non è chiaro da dove provenga e chi lo abbia posizionato lì.