I tormenti di Naomi Osaka anti media: “Sono depressa, mi ritiro”

(WSC) PARIGI – Niente Roland Garros per Naomi Osaka, che ha voluto spiegare la scelta parlando pubblicamente della sua forma di depressione. La numero 2 del ranking WTA ha infatti deciso di non prendere parte allo Slam parigino, dopo giorni molto pesanti che l’hanno indotta a prendere la decisione più dolorosa. Ma, secondo il suo giudizio, anche la più giusta.

La star del tennis giapponese, 23 anni, una delle atlete più pagate al mondo, era stata multata di $15.000 domenica e minacciata di squalifica dopo essersi rifiutata di tenere una conferenza stampa obbligatoria dopo la sua vittoria al primo round. Aveva già affermato, alla vigilia del Roland Garros, che tali inchieste post-partita erano simili a “prendere a calci le persone quando sono a terra” e che avevano un effetto dannoso sulla sua salute mentale.

La campionessa nipponica aveva già parlato in alcune conferenze stampa di difficoltà psicologiche, che la stavano facendo ragionare sulla possibilità di prendere parte o meno al Roland Garros. Di fronte al rischio di essere sanzionata o addirittura squalificata, è stata quindi lei stessa a voler fare chiarezza sulla sua decisione. E, soprattutto, sulla sua condizione.

“La cosa migliore che io possa fare per il torneo, per gli altri giocatori e per il mio benessere è ritirarmi” ha spiegato Naomi in un doloroso post pubblicato su Twitter. “Questo permetterà a tutti di tornare a concentrarsi sul tennis. Prenderò del tempo per me stessa anche fuori dal campo. Quando il momento sarà giunto, darò una mano per migliorare la vita di tutti coloro che partecipano al circus“.

E quindi la dura verità: “Non voglio essere una distrazione, ma la verità è che sto soffrendo di depressione sin dagli US Open del 2018. Ho attraversato un periodo molto difficile, e chi mi conosce sa quanto io sia introversa. Non mi piace mostrare nulla mentre sono ai tornei, ascoltare musica mi aiuta a lottare contro l’ansia. Parlare in pubblico mi mette in difficoltà e mi ha sempre agitato molto. Quando succede mi sale sempre il nervosismo, che poi si trasforma in stress”.

“Qui a Parigi mi sentivo già molto fragile e ansiosa, quindi ho pensato fosse meglio occuparmi di me stessa e saltare alcune conferenze stampa. Mi sono già scusata in forma privata con l’organizzazione. Sarò più che contenta di riparlare con loro quando lo Slam sarà finito. Spero stiate tutti bene e in salute, vi voglio bene e ci rivedremo quando ci rivedremo”, ha concluso Naomi Osaka.