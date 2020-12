(WSC) ROMA – Già nel 2019 su Twitter – il suo strumento di comunicazione preferito – sembrava piuttosto convinto. I beni immobili, le case, non servono. Meglio tenersi i soldi per costruire piuttosto sogni. Scriveva: «Sto vendendo quasi tutti i miei beni fisici, non sarò proprietario di nessuna casa». E in effetti sette abitazioni da sogno sono state cedute da Elon Musk a ricchi imprenditori internazionali. Oggi il secondo uomo più ricco del mondo, con una scalata in classifica velocissima, spiega in un’intervista al giornale tedesco Axel Springer a cosa vorrebbe dedicare la parte del immenso patrimonio che intende conservare.

Nessuna proprietà Disfattosi anche della sua residenza a Los Angeles – «Ora appartiene a un cinese» – Musk racconta che sta vendendo man mano tutte le sue proprietà. «Ho bisogno di una casa solo quando ci sono i miei figli. In questo caso ne affitto una. Tutto quello che desidero possedere sono le azioni di Tesla e Space X. Se falliscono, anche io personalmente fallisco». Concetto nobile, tanto quanto il desiderio di impiegare il suo patrimonio in un sogno che, grazie proprio ai progetti delle sue aziende, sta diventando sempre più simile alla realtà.

La città sul Pianeta Rosso Il sogno in questione è la colonizzazione di Marte. Il pianeta rosso è nel mirino delle missioni spaziali di Space X già da tempo e lo sarà sempre di più. E lui vuole contribuire personalmente ai primi mattoni che l’umanità potrà posare su quel suolo. «Penso che sia importante che l’umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multi-planetaria. Ci vorranno enormi risorse per costruire una città su Marte. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile», aggiunge nell’intervista col giornalista Mathias Döpfner.

Come vivere su Marte? Ma come fare a costruire una città su Marte? Elon Musk ha affrontato la questione sempre su Twitter. Secondo lui per far sopravvivere le persone sul Pianeta Rosso serviranno inizialmente «cupole di vetro». Per poi passare alla «terraformazione», che permetterebbe di sostenere la vita proprio come sulla Terra. Tesla entrerà nell’S&P500 tutto in una volta alzando la volatilità Si tratta di un processo artificiale che permette di rendere un pianeta abitabile intervenendo sull’atmosfera e dunque creare una riserva di ossigeno nonché un terreno fertile. Ovviamente non abbiamo ancora le tecnologie necessarie – c’è chi sostiene che non le avremo mai – e qualche utente gliel’ha fatto notare: «Il terraforming sarà troppo lento per essere rilevante nella nostra vita. Tuttavia, possiamo stabilire una base umana lì nella nostra vita. Almeno una futura civiltà spaziale – scoprendo le nostre rovine – sarà impressionata dal fatto che gli umani siano arrivati così lontano». I piani di Musk prevedono di arrivare con un razzo di Space X su Marte già nel 2021.