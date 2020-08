Trump: “Italia e Polonia dovranno pagare gli Stati Uniti per la protezione militare”

(WSC) ROMA – L’Italia e la Polonia pagheranno gli Stati Uniti per la protezione militare quando Washington trasferirà le sue truppe nei due paesi dalla Germania, ha affermato mercoledì il presidente Donald Trump.

Il presidente ha criticato i membri in ritardo con i pagamenti della NATO per non aver saldato “i loro conti”, aggiungendo che devono pagare per le truppe statunitensi di stanza nei loro paesi.

Perché gli Stati Uniti “proteggono la Germania dalla Russia gratuitamente”, mentre Berlino sta pagando miliardi a Mosca per il gas, si chiese Trump, affermando che farà pagare le nazioni con truppe americane di stanza. In Italia gli Usa hanno diverse basi militari e decine di bombe atomiche sul territorio.