La scandalosa dichiarazione congiunta di Trump e Putin

(WSC) New York – Il presidente Trump ha rilasciato una simbolica dichiarazione congiunta sabato con il presidente russo Vladimir Putin, in una mossa che ha innescato un acceso dibattito all’interno dell’amministrazione americana e ha suscitato preoccupazione e scandalo tra alcuni deputati e senatori al Congresso Usa, secondo alcune fonti che hanno familiarità con il documento.

L’insolita dichiarazione ha lo scopo di commemorare il 75° anniversario di un incontro tra truppe americane e sovietiche sul fiume Elba il 25 aprile 1945.

Trump cerca a tutti i costi di recuperare la sua debacle e crollo di credibilità, dopo le folli dichiarazioni in conferenza stampa alla Casa Bianca due giorni fa in cui ha suggerito ai malati di Coronavirus di iniettarsi disinfettante per guarire. Parole che lasciano dubitare sulle condizioni mentali del Presidente degli Stati Uniti.

La dichiarazione congiunta, una provocazione a cui ha dato il suo sì convinto il presidente della Russia, anche lui in difficoltà all’interno del suo paese per la gestione dell’epidemia di Covid19, è senza precedenti e viene vista in modo molto critico dal deep state del Dipartimento di Stato, alla Casa Bianca e dalla stragrande maggioranza dei parlamentari filo-atlantici e ostili alla Russia di Capitol Hill.

Il documento viene divulgato in un momento di grandi tensioni tra Stati Uniti e Russia, per via dei confronti militari (compresi gli scacchieri ad alta potenzialità di conflitto armato come Siria e Iran) e le denunce di disinformazione con Washington che accusa Mosca di interferire e manipolare i social media.

Trump è sempre stato accusato di avere legami inconfessabili con la Russia, compresi finanziamenti occulti. Ci sono molte prove e cause in tribunale sugli spostamenti illeciti di denaro che Trump ricevette quando finì in bancarotta, finanziamenti che gli permisero di salvare il suo piccolo impero di hotel e campi da golf, prima di intraprendere la carriera politica.

Come è noto questo è il primo presidente degli Stati Uniti della storia a non aver presentato al popolo americano, come d’uso, la dichiarazione delle tasse.