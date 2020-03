Cancellata una conferenza sul Coronavirus a New York, per il Coronavirus

Una conferenza nella Grande Mela sul Coronavirus è stata annullata – a causa del coronavirus. Il Council on Foreign Relations avrebbe dovuto tenere una tavola rotonda intitolata “Fare affari sotto il Coronavirus” venerdì, ma ha deciso di annullarlo nel timore che potesse portare a una diffusione del mortale virus, riporta Bloomberg News.

Il think tank no profit sulla politica estera e gli affari internazionali degli Stati Uniti, con sede sulla East 68th Street, ha anche annullato altri incontri a New York, Washington e in tutto il paese dal 3 marzo al 3 aprile, secondo quanto riportato dal sito.

“Al momento non ci sono eventi imminenti. Ricontrolla presto per nuovi eventi “, recita una dichiarazione sul sito web del CFR. La conferenza cancellata si aggiunge a un elenco di altri eventi colpiti dal diffondersi del COVID-19 nello stato di New York, che detiene il più grande focolaio di Coronavirus negli Stati Uniti, alle porte di New York City. Tra questi c’è il New York International Auto Show, che è stato rinviato dal prossimo mese a fine agosto.

Negli Stati Uniti, secondo Bloomberg News, sono stati cancellati oltre 50 importanti eventi aziendali con una partecipazione stimata di quasi 1 milione di persone. I casi confermati dallo stato di infezione da coronavirus sono pari a 176.