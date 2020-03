Siamo alla “mad rush for cash”, tutti vendono il vendibile. E i tassi salgono

Bank of America Merrill Lynch nel suo sondaggio di marzo con i gestori di fondi di investimento ha indicato che mese dopo mese, la liquidità tra i fondi ha visto il 4° balzo mensile più grande nella storia del sondaggio.

Come i gestori di fondi buy-side, anche i consulenti sell-side sentono il bisogno di essere prudenti, in attesa che il selloff del mercato si stabilizzi. E quindi molti si mettono in cash.

Jonathan Pain, autore della newsletter sui mercati the Pain Report, che ha ‘chiamato’ il selloff il 24 febbraio, ha detto lunedì scorso alla CNBC che sta vedendo “una folle corsa al denaro”, appunto la “mad rush for cash” del nostro titolo.

Attenzione, oggi, dopo i 750 miliardi di euro messi sul tavolo dalla Bce e altri possibili interventi della Fed, la dinamica potrebbe cambiare.

Il picco dei rendimenti obbligazionari, con il Treasury decennale in rialzo all’1,2% e il trentennale più che raddoppiato negli ultimi giorni, è l’ultima conferma sul fatto che le correlazioni tipiche tra diverse classi di asset stanno andando in pezzi.

Inoltre, l’aumento dei tassi di interesse è l’ultima cosa di cui un’economia indebolita ha bisogno. Sia l’economia degli Stati Uniti sia l’economia globale.

Ma i rendimenti sui titoli del Tesoro Usa continuano a salire anche se la Fed sta usando la sua artiglieria pesante per abbassarli.

Gli strategist delle banche d’affari affermano che i rendimenti, che si muovono in senso inverso al prezzo, stanno aumentando perché un grande pacchetto di stimolo del governo di Washington potrebbe creare $1 trilione o più di nuovo debito oltre al $1 trilione di deficit USA già contabilizzato.

Anche i rendimenti di altri bond stanno aumentando (e il prezzo va a picco) a causa della mancanza di liquidità mentre gli investitori cercano di fare incetta di cash per coprire le proprie posizioni in perdita.

Dal consensus degli strategist, lo scenario è che la Fed deve intraprendere ulteriori azioni, compresi più acquisti di asset, per avere successo nell’abbassare i tassi.